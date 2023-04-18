«زبوني» تطلق متجراً إلكترونياً لدعم العلامات التجارية المحلية

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت «زبوني» المتخصصة في التجارة الحوارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أمس، cShop market، المتجر الإلكتروني الذي يجمع ما بين الشركات والعملاء ويرتكز على الدردشة والتفاعل الحي عند التسوق. ويضم مجموعة من أفضل العلامات التجارية المحلية، حيث يُسهل للعملاء اكتشاف لائحة مميزة من العناصر، وبالتالي الدردشة مباشرةً والتسوق من العلامات التجارية الإماراتية المتوفرة.

وفي المرحلة الأولى من إطلاق المتجر، استقطبت زبوني 50 شركة محلية من فئات مختلفة ومجموعة متنوعة من الشركات والأعمال. وستشهد المنصة في الأشهر 12 المقبلة تزايداً في عدد الملتحقين، وبالتالي توسيع نطاق مجتمعها الذي يضم أكثر من 5000 تاجر تابع في الإمارات. كما تتطلع لاستقطاب نحو مليوني زائر.

وقال رامي عساف، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ«زبوني»: يربط متجر cShop المجتمع المحلي ويقدم نهجاً يضمن التفاعل البشري. وقد قُمنا على مدار السنوات الماضية بمساعدة آلاف الشركات.

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