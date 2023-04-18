نسخة ثانية من ملتقى شراكات الإنتاج للشرق الأوسط ضمن «كابسات»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن «المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الصناعية - كابسات»، الحدث الأبرز عالمياً في قطاعات البث والأقمار الصناعية وإنشاء المحتوى والإنتاج والتوزيع ووسائل الإعلام الرقمية، بالتعاون مع شركة «إتش كونسلت»، إطلاق النسخة الثانية من ملتقى شراكات الإنتاج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مركز دبي التجاري العالمي، بين 16 إلى 18 مايو.

ويأتي هذا الحدث بعد نجاح النسخة الأولى من الملتقى الذي نظم خلال المعرض في 2022، لتشجيع الاستثمار في مشاريع الإنتاج للمحتوى الترفيهي العربي عبر التمويل والإنتاج المشترك والتكليف بالإنتاج عبر منصات المشاهدة. ويتيح الملتقى استكشاف منافذ أخرى للفرص التمويلية، مثل إدماج العلامة التجارية أو وضع المنتجات في الأفلام والمسلسلات، وأيضاً الاستثمارات الخاصة.

واستقطبت النسخة الأولى من هذا الحدث في العام 2022 أكثر من 40 شركة، بما فيها منصات دولية، وقنوات تلفزيونية، وشركات الإنتاج، ومستثمري القطاع الخاص. وتنعقد نسخة هذا العام في قاعة اجتماعات مخصصة واسعة ومجهزة أكثر من نسختها السابقة، إضافة إلى وجود مواقع خاصة للتواصل ومناقشة المشاريع والأعمال. ويعمل كابسات بالتعاون مجدداً مع منشئي المحتوى والمنتجين ومزودي تكنولوجيا البث الأكثر ابتكاراً إضافة إلى مزودي تقنيات البث وشركات توزيع الأقمار الاصطناعية وإيصال المحتوى، لتحديد السمات المشتركة للنجاح عبر جميع القطاعات.

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