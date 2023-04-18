«أرادَ» تستثمر في التطوير والأبحاث

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت «أرادَ» استثمارها في منشأة جديدة للتطوير والأبحاث بالشارقة، وذلك من أجل تطبيق تقنيات جديدة في مجال الحلول المستدامة لمعالجة المياه، والتي تعد الأولى من نوعها في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط. وجاءت اتفاقية المشروع المشترك بين أرادَ وكل من شركة تقنيات المياه الهنغارية بيوبولوس، ومجمّع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وشركة ماتيتو لمعالجة المياه من أجل تطوير وتطبيق نسخ معدّلة من التقنية الحالية التي تستخدمها بيوبولوس بهدف اختبارها وتطبيقها وتسجيل براءة اختراع لها في الشارقة.

ويتم تطوير مركز الأبحاث هذا ليكون بمثابة مختبر تعليمي لتحفيز الطلاب والباحثين على دراسة مبادئ الهندسة الحيوية والاقتصاد الدائري بطريقة عملية ومباشرة. وبالإضافة إلى منشأة التطوير والأبحاث، سيتم بموجب الاتفاقية تشييد وتشغيل محطة متطورة لمعالجة وتدوير المياه لتوفير المياه اللازمة لري الحدائق والمساحات الخضراء والمنسقة في الجادة ومجمّع الشارقة للبحوث. وستستفيد المحطة من تقنية طورتها بيوبولوس، وهي عبارة عن عملية هندسية تحاكي العمليات الطبيعية لترشيح المياه .

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