وصول أول سفينة إلى ميناء الشويخ ضمن خدمة الشحن عبر ميناء خليفة

المصدر: أبوظبي - البيان

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رست أمس في ميناء الشويخ في الكويت سفينة «سفين برايد»، وهي أول سفينة لنقل الحاويات ضمن الخدمة الملاحية الأسبوعية الجديدة التي أطلقتها أخيراً مجموعة موانئ أبوظبي لتعزيز الربط التجاري واللوجستي، وتيسير حركة التجارة مع دولة الكويت الشقيقة.

وتعد سفينة نقل الحاويات «سفين برايد» جزءاً من أسطول «سفين فيدرز»، وتبلغ حمولتها الإجمالية 15,636 طناً، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 16,855,210 أطنان من الحمولة الساكنة، وقادرة على حمل 1,374 حاوية نمطية. وكان في استقبال السفينة لدى وصولها إلى ميناء الشويخ في الكويت الدكتور مطر النيادي، سفير الإمارات لدى دولة الكويت، والكابتن عمار الشيبة، الرئيس التنفيذي بالإنابة للقطاع البحري ومجموعة سفين - مجموعة موانئ أبوظبي، وعيسى عبدالله الملا المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية بالإنابة.

وقال الدكتور مطر النيادي: فخورون بإطلاق هذه الخدمة الملاحية الجديدة لنقل الحاويات والتي من شأنها أن تسهم أكثر في تعزيز التبادل التجاري وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة. وتدشين هذه الخدمة الملاحية الجديدة سيوفر للقطاع الخاص في البلدين الشقيقين خيارات أكثر لنقل السلع والبضائع. وأضاف: جاء إطلاق الخدمة الملاحية الجديدة لنقل الحاويات من ميناء خليفة إلى ميناء الشويخ انعكاساً لرؤية وتطلعات القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين لتعزيز التعاون الاقتصادي، بما يعود بالفائدة والخير على البلدين الشقيقين.

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