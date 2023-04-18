13 خبيراً ضمن محكمة مركز دبي للتحكيم الدولي

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مركز دبي للتحكيم الدولي، إعادة تشكيل محكمة التحكيم لتضم 13 خبيراً دولياً في مجال التحكيم من 11 جنسية مختلفة. ويتمتع أعضاء المحكمة بخبرات واسعة وعالمية في مختلف القطاعات، مما يؤكد على التزام مركز دبي للتحكيم الدولي بتقديم خدمات استثنائية لتسوية المنازعات وتحقيق أهدافه المتعلقة بالتميز والنزاهة والإنصاف.

وتضم المحكمة الجديدة عدداً من الخبراء المرموقين في مجال التحكيم، مثل الدكتور مايكل بريلز AO PBM - رئيس المحكمة في مركز دبي للتحكيم الدولي، إيرين ميلر رانكين - نائب رئيس المحكمة في مركز دبي للتحكيم الدولي، د. حسن عرب، عبد الواحد العلماء، محمد راشد السويدي، والبروفسور ألبرت فان دن بيرغ والبروفسور إميليا أونيما، هيرو ادفاني، إيليا نيكيفوروف، نينغ إف إي أي، روفين ف. بودنهايمر، روبرت ريد KC، وويندي مايلزKC.

وسيكون للمحكمة الجديدة دور حيوي في الإشراف على إدارة القضايا وتحسين عملياتها وإجراءاتها بشكل ملحوظ والتطبيق الفعال لقواعد التحكيم. كما ستساهم المحكمة في تطوير وتحسين عمليات وإجراءات خدمات التحكيم في المركز محققة رؤية مجلس الإدارة بتطوير كفاءة وفعالية التحكيم كوسيلة لفض المنازعات وتعزيز مكانة المركز كوجهة عالمية رائدة في مجال التحكيم. ويمثل المركز كياناً مستقلاً منذ سبتمبر2021، بعد أن أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المرسوم رقم (34) لسنة 2021.

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