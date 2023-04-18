«إندكس» يستقطب أبرز شركات الديكور في العالم

المصدر: دبي - البيان

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تقام فعاليات معرض إندكس دبي 2023؛ الفعالية التجارية لقطاع الديكور الداخلي والتجهيزات، في مركز دبي التجاري العالمي بين 23 و25 مايو المقبل، بمشاركة عدد من أهم الدول في أوروبا وشبه القارة الهندية والشرق الأقصى والشرق الأوسط. وتضم قائمة الدول المشاركة في المعرض كلاً من إيطاليا وتركيا والهند والبرتغال وكوريا الجنوبية وفرنسا، وغيرها الكثير.

وقالت إيلين أوكونيل، نائبة رئيس التصميم والضيافة في دي إم جي إيفنتس والمسؤولة عن تنظيم إندكس 2023: تشير توقعات شركة موردور إنتلجنس إلى أن سوق الأثاث الفاخر في منطقة مجلس التعاون الخليجي سيشهد نمواً بنسبة 5.5% على أساس سنوي حتى سنة 2026، وتركز إيطاليا بصفة خاصة على سوق المنطقة لتحقق قفزة كبيرة في المبيعات، ولا سيما مع سيطرتها على نحو 40% من سوق المفروشات الفاخرة في العالم.

ويشهد المعرض إطلاق قسم الأحجار والأسطح الجديد. وأضافت أوكونيل: يتوقع أن يشهد القسم الجديد أداءً متميزاً، ولا سيما مع النمو الكبير في مشروعات التطوير العقاري في جميع أنحاء الشرق الأوسط، والناجم عن الارتفاع في أسعار النفط والنمو الاقتصادي القوي. ويقدر المحللون القيمة الإجمالية للمشروعات العقارية المخطط لها أو التي يتم العمل عليها حالياً في منطقة مجلس التعاون فقط بنحو 1.36 تريليون دولار.

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