سوق دبي لأعلى مستوى في عام

المصدر: دبي- محمد عباس

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واصلت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها للجلسة الثانية علي التوالي، وربح رأسمالها السوقي 39 مليار درهم، أمس، في أولى جلسات الأسبوع، وصعد سوق دبي 0.63 % إلى 3513.89 نقطة، مسجلاً أعلى مستوياته في عام. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.329 تريليونات درهم في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، إلى 3.368 تريليونات أمس، منها 2.752 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و616.27 مليار درهم للأسهم في سوق دبي.

وحقق السوقان إجمالي 19.9 ألف صفقة، شملت 466.13 مليون سهم، وتوزع إجمالي الأسهم المتداولة بواقع 225.46 مليون سهم في سوق دبي و230.67 مليون سهم في سوق أبوظبي.

وبلغ إجمالي السيولة التي استقطبتها الأسهم 1.56 مليار درهم، منها 1.18 مليار درهم في سوق أبوظبي، و376.48 مليون درهم في سوق دبي.

وقاد «بنك الإمارات للاستثمار» مكاسب 20 شركة بسوق دبي، وارتفع 14.5 % قرب الحد الأقصى، مغلقاً عند 120 درهم.

وشهد سوق دبي محافظة عدد من الأسهم القيادية على نشاطها في قيادة السوق، بمقدمها أسهم سوق دبي المالي 5.56 %، ومصرف عجمان 4.3 % وإعمار العقارية 2.12 %، وإعمار للتطوير 2.05 %، وبنك السلام- البحرين 13.76 %، والإمارات دبي الوطني 0.77 %.

واستحوذ «إعمار العقارية» على الحصة الأكبر من سيولة السوق بـ 83.45 مليون درهم، تلاه «سوق دبي المالي» جاذباً نحو 76.97 مليون درهم.

وفي سوق أبوظبي، صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» 0.24 %، مغلقاً عند 9645.97 نقطة.

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