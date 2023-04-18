تسوية قضية الاتحاد العقارية مع إدارتها السابقة

المصدر: دبي - بشار باغ

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وافق اجتماع الجمعية العمومية لشركة الاتحاد العقارية، في دبي أمس، على اتفاقية تسوية بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة السابق وآخرين، على أن يتم رفع التسوية بعد العمومية إلى مجلس الإدارة، للمضي قدماً في الإجراءات حسب القوانين المتبعة، والحصول على موافقات الجهات المعنية.

وتنص التسوية على تسديد مجلس الإدارة السابق لدفعتين نقديتين بقيمة إجمالية تصل إلى 620 مليون درهم، على أن يتم تسديد 300 مليون درهم من خلال 6 أقساط شهرية قيمة كل منها 50 مليون درهم لأمين الحساب، وسيتم استيفاء هذا المبلغ من خلال بيع الأصول المنقولة وغير المنقولة لأطراف التسوية، وسيتم دفع 320 مليون درهم بعد سنة واحدة من تاريخ توقيع الاتفاقية، وسيتم استيفاء هذا المبلغ عن طريق بيع الأصول المنقولة وغير المنقولة بما في ذلك الأوراق المالية.

واتفق أطراف اتفاقية التسوية على تعيين أمين الحساب على أن تشمل مهامه تحصيل عائدات بيع الأصول المنقولة وغير المنقولة وتحويلها إلى شركة الاتحاد العقارية بعد استيفاء شروط محددة منصوص عليها في الاتفاقية. وتخضع اتفاقية التسوية لقوانين دولة الإمارات وسيكون لمحاكم الدولة اختصاص غير حصري للنظر في أي نزاع ينشأ بموجبها.

وأقرت الجمعية العمومية للشركة البنود المدرجة في الاجتماع من بينها استمرارية الشركة وفقاً لقانون الشركات، كما انتخبت العمومية أعضاء المجلس، وتم إبراء ذمة أعضاء المجلس والمدقق الخارجي. كما توافق أطراف التسوية على إرجاع المبنى الرئيسي للشركة وتسجيله تحت اسم الاتحاد العقارية.

ووافق أطراف التسوية على إعادة سيارة رولز رويس التي كانت مملوكة للشركة التابعة، واتفق الطرفان على تعيين وصي ليكون مسؤولاً عن جميع الوثائق المتعلقة بأي أصول منقولة وغير منقولة لأطراف التسوية وترتيب بيعها. واتفق أطراف التسوية على تعيين أمين الصندوق لتكون من بين مهامه تحصيل عائدات بيع الأصول المنقولة وغير المنقولة وتحويلها إلى الاتحاد العقارية بعد استيفاء شروط منصوص عليها في الاتفاقية.

وأكدت الشركة مضيها خلال العامين المقبلين في بيع الأصول غير الأساسية، على أن يولد ذلك سيولة إضافية تبلغ مليار درهم، وشددت الشركة على التزامها بتحسين محفظتها لتأجير التجزئة، وتحسين مجتمع موتور سيتي. ومنذ تأسيسها في 1987، أطلقت «الاتحاد العقارية» العديد من المشاريع الرائدة في قطاع العقارات في الإمارات، لتصبح شركة مساهمة عامة في سوق دبي المالي في العام 1993 وتستمر في تطوير مشاريع بارزة مثل موتور سيتي، و دبي اتودروم و جرين كوميونيتي وأبتاون موتور سيتي، وجرين كوميونيتي في مجمع دبي للإستثمار، أبتاون مردف، ولايمستون هاوس وإندكس تاور في مركز دبي المالي العالمي.

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