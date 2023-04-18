فعاليات «العيد في دبي» بهجة الألعاب وعروض التسوق

المصدر: دبي - البيان

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تقدم احتفالات «العيد في دبي» هذا العام مجموعة متنوعة من الفعاليات الترفيهية وتجارب التسوق وغيرها، حيث سيعيش سكان المدينة وزوارها أجواء مليئة بالاحتفالات في جميع أرجاء المدينة.

وتقدم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة خلال العيد أجندة تتضمن مجموعة مختارة من العروض والفعاليات لتلبية جميع الأذواق، ما يكفل إدخال البهجة والسرور في نفوس جميع أفراد العائلة والأصدقاء.

الألعاب النارية

لا تفوتوا الألعاب النارية المذهلة في عيد الفطر والتي ستنير سماء دبي خلال أول وثاني أيام العيد في ثلاثة مواقع مختلفة هي بلوواترز وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، و«كانتين الشاطئ» برعاية من اتصالات &e في جميرا بيتش خلف سنست مول، حيث يقام عرض للألعاب النارية أيضاً للاحتفال بافتتاح «مهرجان دبي للمأكولات» لهذا العام مع العروض الترفيهية المتجولة التي تقدمها فرق الحربية والعيالة الساعة 4 عصراً و10 مساءً. إضافة إلى ذلك، ستضاء سماء «دبي باركس آند ريزورتس» بالألعاب النارية المتوهجة بمناسبة عيد الفطر. لمزيد من المعلومات حول مواعيد الألعاب النارية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.visitdubai.com.

يمكن التوجه إلى جميرا بيتش خلف سنست مول، حيث تقام فعالية «كانتين الشاطئ» برعاية اتصالات من &e، خلال الفترة من 21 أبريل حتى 7 مايو. وتحتفي فعالية هذا العام بمرور 10 أعوام على انطلاق «مهرجان دبي للمأكولات» و«كانتين الشاطئ» مع مجموعة متنوعة ولذيذة من خيارات الأطعمة والمشروبات، والعروض الترفيهية الحية، والأنشطة المخصصة للأطفال.

وتفتح الفعالية أبوابها من الساعة 4 عصراً حتى 11 مساءً من الاثنين إلى الخميس، ومن الساعة 4 عصراً حتى منتصف الليل أيام الجمعة، ومن الساعة 2 ظهراً حتى منتصف الليل أيام السبت، ومن الساعة 2 ظهراً حتى 11 مساءً أيام الأحد.

مراكز التسوق

ويمكن التسوق بمبلغ 150 درهماً في متاجر سيتي سنتر ديرة (باستثناء كارفور) واحصل على 200 نقطة شير لاستعمالها في رسوم التحويل عند إرسال الأموال إلى الخارج. ويمكن الحصول على النقاط بتقديم إيصالات التسوق أو إيصالات تحويل الأموال إلى فريق خدمة العملاء في سيتي سنتر ديرة. يسري العرض من 21 حتى 23 أبريل أثناء ساعات عمل المركز التجاري من الساعة 10 صباحاً حتى منتصف الليل.

ويمكن الاحتفال بعيد الفطر في الواحة مول من 22 حتى 25 أبريل، وتمتعوا بأربعة أيام من البهجة والأنشطة الترفيهية لجميع أفراد العائلة، حيث يمكن مشاهدة عروض الرقص وألعاب الخفة الرائعة وغيرها من الأنشطة الترفيهية المتجولة. وتتوفر أيضاً للأطفال فرص للتعبير عن أنفسهم بالمشاركة في ورش العمل الفنية لصنع بطاقات التهنئة بالعيد، بالإضافة إلى حضور حفل شاي «أليس» (Alice)، والرسم على الوجه مجاناً، والعديد من الفعاليات الأخرى. تفتح متاجر التجزئة أبوابها للزوار وتبدأ العروض الترفيهية يومياً من 10 صباحاً حتى منتصف الليل.

ويمكن التوجه إلى ميركاتو مول وشاركوا في الاحتفالات واربحوا الكثير من الجوائز والهدايا في العيد. وتقام فعاليات الاحتفال بالعيد يومياً من 4 عصراً حتى 10 مساءً خلال الفترة من 21 حتى 23 أبريل، وتتضمن عروض «سامبا سنسيشنز»، «ذا ريو شو»، و«كرنفال ريو» المتجول، وعرض «ديابلو» لألعاب الخفة، والتزلج على الجليد مع الغناء، وورشة عمل لرسم الطيور، والرسم على الوجوه، إضافة إلى الألعاب وسرد القصص. علاوة على ذلك، سيحظى المتسوقون الذين ينفقون مبلغ 200 درهم في ميركاتو مول أو تاون سنتر جميرا بفرصة ربح 20 ألف درهم.

سيحيي الفنان عيضة المنهالي حفلاً غنائياً في عيد الفطر في فستيفال باي في دبي فستيفال سيتي مول ليلة 23 أبريل من الساعة 7 مساءً حتى منتصف الليل. كما يسبق الحفل عرض لمدة ساعة ونصف من أغاني الدي جي. وتبدأ أسعار التذاكر من 299 درهماً.

ولا تفوتوا عرض الممثل والمغني الهندي الحائز على العديد من الجوائز «أيوشمان كورانا» (Ayushmann Khurrana) في كوكا كولا أرينا في 23 أبريل. يفتح المسرح أبوابه من الساعة 7 مساءً، ويبدأ العرض الساعة 9 مساءً، فيما تبدأ أسعار التذاكر من 95 درهماً مع أسعار ترويجية مخفضة للحجوزات المبكرة.

سيزدان مسرح دبي أوبرا بالعرض الموسيقي الكلاسيكي الراقص «ويست سايد ستوري» (West Side Story)، من إخراج «لوني برايس» (Lonny Price) وإنتاج مشترك مع مصمم الرقصات «جيروم روبنز» (Jerome Robbins) الحائز على جائزة الأوسكار، وذلك خلال الفترة من 25 حتى 30 أبريل، الساعة 8 مساءً. تبدأ أسعار التذاكر من 250 درهماً.

استمتعوا في الحفل الغنائي الحي للمطربة المصرية شيرين عبد الوهاب الذي يقام في كوكا كولا أرينا يوم 28 أبريل. يبدأ الحفل الساعة 9:30 مساءً، في حين تفتح الأبواب من 8 مساءً، وتبدأ أسعار التذاكر من 295 درهماً.

اقضوا وقتاً ممتعاً في مشاهدة العرض المسرحي العائلي الكوميدي «شقة لندن» مع طارق العلي وكوكبة من الممثلين والممثلات في 28 و29 أبريل، في قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تبدأ أسعار التذاكر من 165 درهماً.

وتقدم «فول سيركل» (Full Circle) حفل «أفروورلد 3» (Afroworld 3) في كوكا كولا أرينا في 29 أبريل الساعة 8 مساءً. ويفتح المسرح أبوابه من الساعة 5:30 مساءً. بادروا بشراء التذاكر قبل نفادها، بأسعار تبدأ من 175 درهماً.

كما يستضيف فنان الأطفال الترفيهي «مستر كايند» (Mr. Kind) مسرحية غنائية تعليمية مجاناً للأطفال في ابن بطوطة مول وسيركل مول، حيث يستمتع الأطفال بمشاهدة المسرحية كاملة مع أغانيها المبدعة وشخصياتها المسلية يومياً من الساعة 2 ظهراً حتى 10 مساءً خلال الفترة من 20 حتى 23 أبريل.

روائع العيد

ويمكن الاستمتاع بتجربة «روائع عيد الفطر في القرية العالمية» من 20 حتى 29 أبريل، من 4 عصراً حتى منتصف الليل من الأحد إلى الأربعاء، ومن 4 عصراً حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل من الخميس إلى السبت. تتضمن الفعاليات أكثر من 3500 منفذ للتسوق تقدم تخفيضات على تشكيلة واسعة من هدايا العيد والحلويات، أو يمكن تذوق أشهى الأطباق من مجموعة متنوعة من المأكولات من بين أكثر من 250 صنفاً من الأطعمة المختلفة. ولا تنسوا المرور بـ «سوق العيد» و«مجلس العالم»، حيث سيتم توزيع الهدايا والعيدية على الأطفال لرسم الابتسامة على وجوههم في عطلة نهاية أسبوع العيد. وهناك أيضاً مجموعة رائعة من العروض التي يؤديها عازفو الآلات الموسيقية المختلفة مثل القانون والعود والتشيلو والقيثارة، إلى جانب عروض التنورة والعروض السحرية وغيرها، كما يمكن استئجار ألعاب الطاولة.

وترقبوا العروض الترفيهية والموسيقية المتجولة في مراكز التسوق في جميع أنحاء المدينة في أول وثاني أيام العيد، حيث يمكن الاستمتاع بعروض الحربية والعيالة التقليدية في مول الإمارات وسيتي سنتر مردف ودبي فستيفال سيتي مول وسيتي ووك والسيف وسيركل مول وابن بطوطة مول. وستنتقل الفرق بعد ذلك إلى سيتي سنتر ديرة، ونخيل مول، والخوانيج ووك وذي أوتلت فيلدج. لمزيد من المعلومات عن مواعيد العروض يرجى زيارة www.visitdubai.com.

السحوبات والجوائز

احصل على فرصة الفوز بجوائز مذهلة في حملة سحوبات عيد الفطر 2023 بإنفاق 200 درهم خلال ساعات العمل في أي مركز من مراكز التسوق المشاركة. ومقابل كل 200 درهم تنفقها ستحصل على قسيمة سحب رقمية تؤهلك للفوز بجائزة من بين العديد من الجوائز التي تبلغ قيمتها 200.000 درهم. وستجرى السحوبات في مواقع مختارة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من احتفالات «العيد في دبي»، وسيحصل 10 فائزين على 5.000 درهم، وستة فائزين على 10.000 درهم، وستة فائزين آخرين يحصل كل منهم على 15.000 درهم.

وتشمل مراكز التسوق المشاركة في العرض العربي سنتر، والغرير مول، وأوتلت مول دبي، ولولو هايبرماركت في سيليكون سنترال، ومركز مدن المجتمعي، ومركز شروق المجتمعي، وباي أفينيو، ومجمع فيلانوفا المجتمعي، ومركز بوابة الخيل المجتمعي، وسوق سيرينا، ومركز تايمز سكوير، والورقاء سيتي مول، والاتحاد مول، والبرشاء مول، والبرشاء جنوب مول، وند الحمر. اشترِ مجموعة بلانزو قبل 21 أبريل بمبلغ 35 درهماً من www.idealz.com أو عبر تطبيق Idealz لتكون أحد فائزين اثنين يحصلان على جائزة عيد الفطر الكبرى بقيمة 500.000 درهم نقداً لكل منهما.

عروض الإقامة والفنادق

استمتع بالإقامة مدة أطول بمبلغ أقل خلال «العيد في دبي» في فندق «والدورف أستوريا دبي بالم جميرا» فئة الخمس نجوم. احجز لمدة ثلاث ليالٍ أو أكثر واحصل على تخفيضات بنسبة 23 % على غرف مختارة. أو خطط لرحلة إلى فندق «بارك حياة دبي» وأقم فيه أربع ليالٍ على الأقل لتحصل على أسعار حصرية، واستخدم ما توفره لتناول وجبة فاخرة في أحد مطاعم المنتجع الرائعة، أو دلل نفسك في النادي الصحي. استرخِ على متن الفندق العائم «كوين إليزابيث 2» خلال عطلة نهاية الأسبوع الممتدة، واحصل على ترقية إلى غرفة مطلة على البحر بالإضافة إلى بوفيه إفطار مجاناً، مع مواعيد وصول مبكرة ومغادرة متأخرة (حسب التوفر) وجولة مجانية للمناطق التراثية. واختم يومك ببوفيه عشاء العيد اللذيذ في مطعم «ليدو». تبدأ أسعار الحجز من 549 درهماً.

احجز إقامة لمدة ليلتين أو أكثر في فندق «جيه أيه ليك فيو» هذا العيد مع باقة Ultimate Eid Staycation Experience مقابل 1225 درهماً في الليلة - شاملاً الإفطار والضرائب - واحصل على مزايا مذهلة كترقية الغرفة مجاناً، وتخفيضات بنسبة 20 % على النادي الصحي والوجبات، وقسيمة تسوق بقيمة 100 درهم، وتذكرتين إلى دبي باركس آند ريزورتس، وتجربة تصوير رائعة.

مقابل 600 درهم إماراتي فقط في الليلة، استمتع بإقامة في فندق «موڤنبيك غراند بلازا مدينة دبي للإعلام» حتى 23 أبريل، واحصل على مواعيد وصول مبكرة ومغادرة متأخرة (حسب التوفر). إضافة إلى ذلك، احصل على تخفيضات بنسبة 23 % على وجبات الطعام، واستمتع بتناول مشروباتٍ من اختيارك من 5 مساءً إلى 8 مساءً على سطح المبنى في الطابق 23.

اقضِ عطلة العيد في «فندق وشقق تو سيزونز» بين 21 و23 أبريل واحصل على عروض رائعة تتضمن تخفيضات 100 درهم على الجلسات في النادي الصحي، وتخفيضات بنسبة 20 % على المأكولات والمشروبات وخدمات الغسيل، ومواعيد مغادرة متأخرة، وأسعار ترويجية على مناطق الجذب في دبي يمكن حجز تذاكرها من مكتب السفريات الموجود في ردهة الفندق الرئيسية.

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