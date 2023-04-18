عزيزي: 81 % نسبة الإنجاز في «بارك أفينيو 2»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة عزيزي، اكتمال أعمال الإنشاءات في مشروعها «بارك أفينيو 2» في مدينة محمد بن راشد بنسبة 81%، فيما يتوقع إنجازه بالكامل في الربع الثاني 2023.

ويتألف «بارك أفينيو» من 3 مبانٍ توفر مجتمعة 372 وحدة سكنية و29 مساحة للتجزئة. ويتقدم العمل بسرعة، حيث تم الانتهاء من الأعمال الهيكلية والطابوق والتكسية الداخلية في «بارك أفينيو 2» بنسبة 100%. وزادت القوى العاملة إلى 670 فرداً.

وبلغت نسبة الإنجاز في أعمال البلاط، والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء، وأعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية 88% و 84% و77% على التوالي، بينما اكتملت الأعمال الخارجية بنسبة 40%. ووصلت الأعمال في حمامات السباحة إلى 47% والواجهات 95%، وتم الانتهاء من التشطيبات الإجمالية بنسبة 66%.

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