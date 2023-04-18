71 % من إجمالي مبيعات «شوبا العقارية» لمستثمرين أجانب

المصدر: دبي - البيان

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كشفت «شوبا العقارية»، عن أن المستثمرين الأجانب استحوذوا على نسبة 71% من إجمالي مبيعاتها، بما يعكس تنامي الطلب الخارجي على عقاراتها.

وأوضحت الشركة أن أكبر مستثمريها عام 2022 كانوا من روسيا والهند والإمارات، وتليهم رومانيا وبريطانيا والصين وكازاخستان وأوكرانيا وفرنسا والسعودية.

ويُعزى ازدياد توافد المستثمرين الأجانب إلى دبي إلى مكانتها الراسخة في مصاف أفضل مدن العالم للعيش والعمل.

وأشارت «شوبا العقارية» إلى تزايد طلب المستثمرين الأجانب على العقارات الفاخرة والراقية. ومن المتوقع أن يستمر توسع السوق العقاري خلال السنوات القادمة مع تنامي أعداد الوافدين الأجانب إلى الدولة وإنشاء عدد كبير من البُنى والمشاريع العقارية المتميزة فيها.

وقال بي إن سي مينون، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «شوبا»: تُعرف دبي عالمياً بكونها وجهة تجارية وسكنية وسياحية رائدة.

وتسعى دبي إلى تحقيق أهداف اقتصادية طموحة، تتمثَّل في مضاعفة حجم اقتصادها خلال السنوات العشر القادمة وتعزيز موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم. وساهمت هذه الأجندة الاقتصادية في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحقيق نمو كبيربسوق العقارات في 2022، حيث شهدنا ارتفاع مبيعات العقارات بمختلف أنواعها، ونتوقَّع استمرار هذا الزخم خلال 2023.

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