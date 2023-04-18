معرض الفنادق بدبي يجمع 13 ألف مختص

المصدر: دبي - البيان

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يستعد معرض الفنادق في دبي؛ الفعالية التجارية الأبرز في قطاع الضيافة بمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، لاستضافة نخبة من الجهات الفاعلة في قطاع الضيافة على مستوى العالم، مع تأكيد مشاركة كلٍ من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا بأجنحتها الخاصة.

ويقام المعرض في مركز دبي التجاري العالمي بين 23 و25 مايو المقبل، ويشهد تزايداً في إقبال الجهات العارضة الدولية مع توقع ازدهار قطاع الضيافة في المنطقة، إذ تتوقع مؤسسة لودجينغ إيكونومتريكس، مزود خدمات المعلومات الأمريكي، أن تشهد المنطقة هذا العام افتتاح 123 فندقاً تضمّ 30113 غرفة، كما يتوقع افتتاح 116 فندقاً تضم 29085 غرفة في العام المقبل، إذ تمثل الإمارات والسعودية ومصر الخيارات الرئيسة للمستثمرين.

ويشارك في المعرض نحو 13 ألف مختص في شؤون القطاع، ومنهم المستثمرون والمالكون والمختصون في الأطعمة والمشروبات وصناع القرار في مجال المشتريات والمصممون وواضعو المواصفات. ويحظى الزوار بفرصة المشاركة في معرض الترفيه، الفعالية الشاملة لقطاعات اللياقة البدنية والمنتجعات الصحية والصالات الرياضية الحيوية في الشرق الأوسط، والذي يقام في الموقع نفسه ويجمع أصحاب الشركات والمشغلين بموزعي المعدات والموردين كما يُقام في الموقع ذاته معرض ووركسبيس، الفعالية الأولى لتقنيات أماكن العمل، ومعرض إندكس للديكورات والتجهيزات الداخلية.

هايتك دبي

ويوفر المعرض للشركات الناشئة فرصة المشاركة في معرض هايتك دبي إلى جانب كبرى شركات القطاع، ما يتيح لها اكتساب خبرة أوسع في الأعمال والاستثمار. ويقام معرض هايتك دبي بالتزامن مع معرض الفنادق في دبي، ويركز على تكنولوجيا الضيافة وتعريف الزوار بأحدث الابتكارات التكنولوجية وبرمجيات الأمن والحلول المكتبية الذكية.

ويمثل هايتك دبي المعرض التجاري الوحيد في المنطقة الذي يوفر منصة لمزودي تكنولوجيا الضيافة والمشترين، إذ يُقام بالتعاون مع شركة هوسبيتاليتي فاينانشيال أند تكنولوجي بروفيشنالز، المختصة في مجالات الشؤون المالية والتكنولوجيا في القطاع. ويشارك في المعرض نخبة من المتحدثين الخبراء في مجالات الروبوتات والأتمتة والذكاء الاصطناعي لتسليط الضوء على أحدث الابتكارات في القطاع، بينما تحتضن مسابقة رواد الأعمال 20X الشركات الناشئة الطامحة إلى إحداث نقلة نوعية في القطاع.

وتقدم الشركات الناشئة منتجاتها أو حلولها الجديدة في مجال تكنولوجيا الضيافة، أمام لجنة من خبراء القطاع والمستثمرين للحصول على جائزة مالية، فضلاً عن الترويج في القطاع ووسائط الإعلام. وتخصص المسابقة أربع دقائق لكل شركة ناشئة لتقديم لمحة عن عرضها قبل توجيه الأسئلة إليها من قبل أعضاء اللجنة. ويتم قبول طلبات المشاركة في المسابقة حتى يوم 28 أبريل الجاري.

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