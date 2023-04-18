1.87 مليار درهم أرباح «أبوظبي التجاري» في الربع الأول بارتفاع 27%

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن بنك أبوظبي التجاري، أمس، نتائجه المالية عن الربع الأول 2023، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 27 % ليصل إلى 1.87 مليار درهم.

وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 660 نقطة أساس لتبلغ 31.5 %. كما ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 47 % لتصل إلى 2.681 مليار درهم. وزاد إجمالي ودائع العملاء بنسبة 19 % مقارنة بالربع الأول من العام 2022 ليصل إلى 311 مليار درهم وبنسبة 1 % مقارنة بنهاية العام 2022.

وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: استهل هذا العام بنتائج مُبشّرة، حيث نجحنا في الحفاظ على زخم النمو خلال الربع الأول 2023، وحققنا صافي أرباح بلغ 1.87 مليار درهم، وهو ما انعكس على تحقيق عائد على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 14.3 %.

أصول

وأضاف: للمرة الأولى، تجاوز إجمالي الأصول 500 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام، مشيراً إلى أن هذا النمو يعكس الأداء القوي لجميع قطاعات الأعمال في مجموعة بنك أبوظبي التجاري. وأكد مواصلة البنك جهوده الدؤوبة في تسريع مسيرة التحول الرقمي، حيث أبرم عدداً من الشراكات الاستراتيجية الجديدة هذا العام لتزويد عملائه بالمزيد من الخدمات المالية والمنتجات المصرفية الحصرية في الإمارات وخارجها.

عملاء جدد

وخلال الربع الأول من العام، رحّب البنك بما يزيد على 114,000 عميل جديد من الأفراد، انضم 80 % منهم عبر منصاتنا الرقمية. كما حققت أعمال البطاقات والقروض الشخصية وقروض السيارات وخدمات التمويل العقاري لدى بنك أبوظبي التجاري ومصرف الهلال نمواً في الأصول بنسبة 11 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس ثقة العملاء القوية وقدرة البنك على مواكبة احتياجاتهم. وشهد البنك أسرع وتيرة نمو له في إصدار بطاقات الائتمان، حيث حققت «بطاقة ائتمان الاسترداد النقدي 365» التي تم إطلاقها أخيراً مبيعات قياسية خلال الشهر الأول من إطلاقها.

وأضاف: شهد البنك نشاطاً ملحوظاً في إنجاز معاملات رأس مال الدين كما أسهم بنجاح في عمليات الطرح العام الأولي لعدد من الشركات في الربع الأول من العام. ونحن نتطلع بكل ثقة إلى المستقبل والاستفادة من الفرص الواعدة.

مؤشرات الكفاءة

وقال ديباك كوهلر، كبير المسؤولين الماليين لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: الربع الأول، حقّق البنك نمواً ثابتاً في محفظة القروض والودائع، مع تسجيل تقدّم جيد على مختلف مؤشرات الكفاءة تماشياً مع توقعات البنك على المدى المتوسط. وارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 33 % مقارنة مع بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 2.851 مليار درهم، بينما ارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 34 % ليصل إلى 1.061 مليار درهم. وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 47 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 2.68 مليار درهم.

ولفت إلى أنه في ظلّ التباطؤ الاقتصادي على المستوى العالمي، يُدرك البنك أهمية الحفاظ على قوة ميزانيته العمومية لتعزيز مرونته وقدرته على التكيّف على المدى البعيد. ويحتفظ البنك باحتياطي رأس مال قوي مستفيداً من مستوى السيولة الوفيرة والتنوّع المستمر في التمويل.

خلال الربع الأول، واصلنا العمل على توسيع قاعدة الأصول، حيث ارتفع صافي القروض بنسبة 2 % مقارنة بالربع الرابع من العام 2022، وارتفع بنسبة 7 % مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. وشمل هذا النمو مختلف فئات العملاء، حيث قدّم البنك في الربع الأول تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة 20 مليار درهم، مقابل سداد ديون بمبلغ 15 مليار درهم.

وأكد استمرار البنك في اتباع نهج منضبط لإدارة التكاليف في ظل تحدّيات التضخم العالمي. وخلال الربع الأول، انخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة 5 % مقارنة بالربع الرابع من العام 2022، وتحسّنت نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل إلى 31.5 % مقارنة بالرابع من العام 2022 وبنسبة 38.1 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك تماشياً مع توقعات البنك على المدى المتوسط.

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