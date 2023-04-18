سوق أبوظبي يدرج أسهم «إم بي إم إي» أول شركة عائلية للمدفوعات الرقمية

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

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أدرجت منصة «نمو» التابعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، أسهم مجموعة «إم بي إم إي» الإماراتية لخدمة المدفوعات والتحصيل للجهات الحكومية.

وأوضح سوق أبوظبي للأوراق المالية أن الشركة المدرجة التي تنضم إلى 13 شركة أخرى سبقتها للإدراج في المنصة تعزز استراتيجية أبوظبي والإمارات بشكل عام في تنويع الاقتصاد عبر التوسع في التكنولوجيا والخدمات المالية وغيرها. وحقق سوق «نمو»، أداء قوياً العام الماضي حيث وصلت قيمة الأسهم المتداولة فيه إلى أكثر من 29.8 مليار درهم بزيادة قدرها 88.1 % على أساس سنوي.

وقال سعيد الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي إن الإدراج يسهم في زيادة التنوع مع توفير مجموعة واسعة من فرص النمو للمستثمرين، وتعزيز مكانة سوق أبوظبي للأوراق المالية ضمن أفضل الأسواق المالية في المنطقة.

وقال عبد الهادي محمد، المدير العام للمجموعة مجموعة «إم بي إم إي» إن الشركة تتطلع إلى تعزيز ملاءتها المالية.

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