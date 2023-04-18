«الشارقة الإسلامي» يفوز بجائزة دبي الذهبية للجودة

المصدر: الشارقة - البيان

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فاز مصرف الشارقة الإسلامي بجائزة دبي الذهبية للجودة لسنة 2023، التي تُنظمها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وذلك في إنجاز ٍجديد يضاف إلى رصيده الكبير من الجوائز التقديرية.

وتم تكريم مصرف الشارقة الإسلامي لتطبيقه المعايير المنصوص عليها في نموذج التميز التابع لجائزة دبي للجودة، واعتماد ثقافة التطوير المستمر وأدائه المتميز، في حفل افتراضيٍّ أقيم أخيراً بحضور أكثر من 1000 شخص.

وقال محمد عبدالله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي: «سعداء بفوزنا بجائزة دبي الذهبية للجودة، الأمر الذي يدعم مسيرة المصرف الحافلة بالإنجازات، ويعكس التزامنا تحقيق أرقى معايير التميز في منتجاتنا وخدماتنا المصرفية كافة المقدمة للأفراد والمؤسسات والشركات، وحرصنا الدائم على تبني العديد من المبادرات التي تعزز الخدمات للعملاء وتزودهم حلولاً أكثر ابتكاراً وسهولة، وذلك باستخدام أحدث التقنيات والحلول الآمنة».

وأشار إلى أن الجائزة جاءت نتيجة الجهد المتواصل والعمل المؤسسي الجاد بروح الفريق الواحد، ويعود الفضل في هذا الإنجاز لكل موظف وكادر ومسؤول وعامل في المصرف، وأضاف: فخورون بما تم إنجازه وماضون قدماً في البناء على ما تحقق مع السعي للارتقاء بخدماتنا ومنتجاتنا وفق أفضل معايير الابتكار والتفوق التي تمكننا من حصد مزيد من الجوائز في قطاعات التميز المؤسسي.

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