المال كابيتال توزع 2.5 % أرباحاً لـ 2022

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة المال كابيتال التابعة لشركة دبي للاستثمار توزيع أرباح بنسبة 2.5% من رأس المال السهمي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 لمساهميها، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية.

وقال ناصر النابلسي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المال كابيتال: رغم التحديات الاقتصادية في العام الماضي قدمت شركة المال كابيتال أداء مالياً قوياً، وهو ما ينعكس في استراتيجية توزيعات أرباح الشركة. توزيع هذه الأرباح هو شهادة على التزام الشركة الثابت باستراتيجيتها الاستثمارية، وتفانيها في توفير حلول استثمارية ممتازة لعملائها، وتقدر الشركة ثقة ودعم المساهمين. ما زلنا ملتزمين بتقديم أفضل العوائد الممكنة لمستثمرينا، وجميع أصحاب المصلحة، ونتطلع إلى الاستمرار في العمل كوننا شريكاً موثوقاً به.

وتعمل شركة المال كابيتال في مجال استشارات الشركات وإدارة الأصول وأسواق رأس المال والاستثمارات المباشرة، مع إدارة الأصول بنحو 2.2 مليار درهم.

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