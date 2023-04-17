عمومية «أغذية» توافق على توزيع الأرباح وأعضاء مجلس الإدارة الجدد

المصدر: أبوظبي - البيان

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عقدت مجموعة أغذية، اليوم اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي حضره المساهمون شخصياً وإلكترونياً في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.

وخلال الاجتماع، وافق المساهمون على النتائج المالية للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بالإضافة إلى كافة التوصيات الأخرى لمجلس الإدارة، بما في ذلك توزيع أرباح نقدية حيث تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 8.25 فلوس لكل سهم عن فترة الستة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بقيمة إجمالية 65.3 مليون درهم، أي ما يعادل 8.25% من رأس مال الشركة. وبلغ إجمالي الأرباح الموزعة في عام 2022 مبلغ 130.6 مليون درهم.

كما تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين عضوين جديدين في مجلس الإدارة، ليصل العدد الإجمالي لأعضاء مجلس الإدارة من 7 إلى 9 أعضاء.

وبعد إجراءات الترشيح والتصويت، أعاد المساهمون انتخاب خليفة سلطان السويدي، وسالمين عبيد العامري، وجيل أدوتيفي، وخميس محمد بوهارون الشامسي، وشارميلا مراد كأعضاء في مجلس الإدارة، في حين استقال جيانلوكا فابري وخلف الحمادي من مناصبهم في مجلس الإدارة. بالإضافة إلى ذلك، عين المساهمون سفيت فارادزاكوف، وكيتلين نجوين ومريم الرميثي، وماوريتسيو باتارنيلو أعضاء في مجلس الإدارة.

وقال خليفة السويدي: «نرحب بأعضاء مجلس الإدارة الجدد الذين تم انتخابهم للانضمام إلينا في توجيه وقيادة مجموعة أغذية نحو مستويات أعلى. وكلي يقين أنه بتضافر جهودنا الجماعية، سنواصل نجاحاتنا السابقة ونرتقي إلى مستويات أعلى في المستقبل».

وقال آلان سميث، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «أرحب بأعضاء مجلس الإدارة السابقين والأعضاء الجدد. إن نشاط أعمالنا في قطاع الأغذية والمشروبات يتطور بشكل مستمر، لذا فإنه من المهم أن تمتاز قيادتنا بنظرة ذات تطلعات مستقبلية ورؤى استراتيجية بالإضافة إلى الفكر المتنوع والمبتكر، ويسعدني أن أرى أن ثلث أعضاء مجلس إدارتنا يتألف الآن من قيادات نسائية مميزة، ولدي ثقة بأن خبرتهن الواسعة ووجهات نظرهن الجديدة ستكون إضافة قيمة بالنسبة لفريقنا في بيئة الأعمال المتغيرة باستمرار. كما تعد نتائج مجموعة أغذية خلال العام الماضي دليلاً ملموساً على نجاحنا في تنفيذ استراتيجيتنا طويلة المدى وذلك بشكل منهجي ومنضبط نحو رحلة تحولنا إلى مجموعة رائدة في مجال الأغذية والمشروبات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وخارجها، وسنواصل التزامنا بتقديم قيمة استثنائية لمساهمينا وأصحاب المصلحة على حد سواء».

أداء قوي

وأعلنت مجموعة أغذية مؤخراً عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، مع نمو صافي إيرادات المجموعة بأكثر من 33% على أساس سنوي لتصل إلى 4.07 مليارات درهم وتحقيق نمو إيجابي على أساس المقارنة بالمثل في جميع قطاعات الأعمال. وارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة تزيد على 36% على أساس سنوي، مع الحفاظ على ربحية الأعمال الرئيسية والاستفادة من أوجه التآزر والكفاءات، في حين ارتفع صافي الربح بنسبة تزيد على 14% على أساس سنوي إلى 247 مليون درهم.

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