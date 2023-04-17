عمومية «الاتحاد العقارية» توافق على تسوية مع الإدارة السابقة بـ 620 مليون درهم

المصدر: دبي - بشار باغ

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وافق المساهمون خلال اجتماع الجمعية العمومية لشركة الاتحاد العقارية التي عقدت اليوم الاثنين على اتفاقية التسوية بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة السابق.

وتنص التسوية على تسديد مجلس الإدارة السابق لدفعتين نقديتين بقيمة إجمالية تصل إلى 620 مليون درهم، على أن يتم تسديد 300 مليون درهم من خلال 6 أقساط شهرية قيمة كل منها 50 مليون درهم لأمين الحساب، بالإضافة إلى تسديد 320 مليون درهم بعد عام واحد من تاريخ توقيع الاتفاقية.

واتفق أطراف اتفاقية التسوية على تعيين أمين الحساب على أن تشمل مهامه تحصيل عائدات بيع الأصول المنقولة وغير المنقولة وتحويلها إلى شركة الاتحاد العقارية بعد استيفاء شروط محددة منصوص عليها في الاتفاقية وتخضع اتفاقية التسوية لقوانين دولة الإمارات وسيكون لمحاكم الدولة اختصاص غير حصري للنظر في أي نزاع ينشأ بموجبها.

وأقرت الجمعية العمومية للشركة البنود المدرجة في الاجتماع من بينها استمرارية الشركة وفقاً لقانون الشركات، كما انتخبت العمومية أعضاء المجلس، وتم إبراء ذمة أعضاء المجلس والمدقق الخارجي.

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