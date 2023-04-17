«طاقة» تعتزم بيع سندات من شريحتين

المصدر: دبي - رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهرت وثيقة مصرفية أن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) تعتزم تسعير سندات من شريحتين، بقيمة 1.5 مليار دولار، اليوم الاثنين، في ضوء طلب قوي.

وقلصت الشركة السعر الاسترشادي الأولي للسندات من شريحة الـ 5 سنوات إلى 90 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية بدلاً من 120 نقطة أساس، بعدما بلغ سجل أوامر الاكتتاب أكثر من 5.5 مليارات دولار.

ومن المتوقع أن تكون الشريحة من الحجم القياسي أو 500 مليون دولار على الأقل.

ويتوقع أن يبلغ حجم إصدار السندات الخضراء لأجل 10 سنوات مليار دولار، بسعر استرشادي يبلغ 120 نقطة أساس فوق سندات الخزانة، وهو أقل بمقدار 25 نقطة أساس مما ذكر سابقاً مع تجاوز سجل أوامر الاكتتاب 6.1 مليارات دولار.

وكلفت طاقة، وهي شركة متكاملة لخدمات المرافق تملك حكومة أبوظبي حصة أغلبية فيها بنوكاً الأسبوع الماضي بإصدار السندات غير المضمونة ذات أولوية السداد، بعدما أطلقت في وقت سابق إطاراً للتمويل الأخضر.

وستوجه عائدات شريحة الـ5 سنوات للأغراض العامة للشركة، بينما ستستخدم السندات الخضراء لأجل 10 سنوات لتمويل المشروعات المحددة في الإطار.

وكلفت الشركة بي.إن.بي باريبا والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي والبنك الصناعي والتجاري الصيني وآي.إم.آي-إنتيسا سان باولو وسكوتيا بنك وإس.إم.بي.سي نيكو وستاندرد تشارترد كمديرين للإصدار والدفاتر.

وستشترك بنوك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد في تقديم المشورة، بشأن الهيكلة الخضراء.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز