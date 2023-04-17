الأسهم المحلية تضيف 39 مليار درهم لرأسمالها السوقي في مستهل الأسبوع

المصدر: وام

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أضافت أسواق الأسهم المحلية ما يربو على 39.3 مليار درهم لرأسمالها السوقي في مستهل الأسبوع مدعومة بعمليات شرائية على الأسهم القيادية مع انطلاق ماراثون افصاحات الشركات عن نتائجها النصفية للربع الأول من العام الجاري.

وتعززت القيمة السوقية للأسواق بإدراج أسهم "إم بي إم إي" كأول شركة تكنولوجيا مالية يتم إدراجها في منصة "نمو" بسوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث وصلت رسملة السهم السوقية مع نهاية جلسة اليوم لنحو 30.75 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.329 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية إلى 3.368 تريليونات درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.752 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و616.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.56 مليار درهم موزعة بواقع 1.18 مليار درهم في سوق أبوظبي و376.4 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 466.1 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 19.9 ألف صفقة.

-سوق أبوظبي..

ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي "فادجي" بنسبة 0.24% أو ما يعادل 22.9 نقطة ليغلق عند 9645.97 نقطة، فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" بنحو 0.27% أو ما يوازي 25.6 نقطة ليقفل عند 9514.43 نقطة.

وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع أسهم "الفا ظبي القابضة" بنسبة 4.03% و"ملتيبلاي" 2.3% و"الدار العقارية" 1.74% و"أبوظبي الأول" 1.66% و"أي آند" 1.36% و"أدنوك للحفر" 1.33%.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من التداولات بسيولة ناهزت 267.7 ملايين درهم، تلاه "الفا ظبي" جاذباً نحو 126.1 مليون درهم، ثم "فيرتيغلوب" و"الدار العقارية" بسيولة 97.1 مليون درهم و88.3 مليون درهم على التوالي.

-سوق دبي..

صعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.63% أو ما يعادل 22 نقطة، ليغلق مستقراً عند مستوي 3513.89 نقطة، مع ارتفاع أسهم "إعمار العقارية" 2.16% و"إعمار للتطوير" 2.05% و"دبي الإسلامي" 0.37% و"الإمارات دبي الوطني" 0.77% و"ديوا" 0.4% وسوق دبي المالي" 5.55% و"أرامكس" 0.61%.

وتصدر "إعمار العقارية" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 83.4 مليون درهم، تلاه "سوق دبي المالي" جاذباً نحو 76.9 مليون درهم، ثم "مصرف عجمان" جاذباً أكثر من 35.6 مليون درهم، و"دبي الإسلامي" 30.9 مليون درهم.

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