438.6 مليار درهم رأسمال واحتياطيات بنوك الإمارات في يناير

المصدر: وام

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ارتفع إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنحو 34.3 مليار درهم أو ما نسبته 8.5% ليصل إلى 438.6 مليار درهم نهاية يناير الماضي، مقارنة بنحو 404.3 مليارات درهم نهاية يناير 2022.

وذكر مصرف الإمارات المركزي في تقريره الشهري الصادر اليوم أن رأسمال واحتياطيات البنوك زاد على أساس شهري بنسبة 2.07% أو ما يعادل 8.9 مليارات درهم مقابل 429.7 مليار درهم خلال ديسمبر 2022.

وأوضح المصرف المركزي أن رأسمال واحتياطيات البنوك لا تشمل القروض / الودائع الثانوية / لكنها تتضمن أرباح السنة الحالية.

وبحسب المركزي، استحوذت البنوك الوطنية على نحو 86.5% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة مع وصول قيمتها إلى 379.3 مليار درهم نهاية يناير الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 29.1 مليار درهم أو ما نسبته 8.31% مقابل نحو 350.2 مليار درهم خلال يناير 2022.

ووصلت حصة البنوك الأجنبية إلى 13.5% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة مع بلوغ قيمتها 59.3 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 9.6% مقارنة بنحو 54.1 مليار درهم خلال يناير 2022.

وأشار المصرف المركزي إلى أن رأسمال واحتياطيات بنوك إمارة دبي وصل إلى 211 مليار درهم في نهاية يناير الماضي بنمو سنوي 9.5%، فيما بلغ رأسمال واحتياطيات بنوك إمارة أبوظبي نحو 194.9 مليار درهم بارتفاع سنوي 8.9%، ووصل رأسمال واحتياطيات البنوك في الإمارات الأخرى لنحو 32.7 مليار درهم.

وسجل رأسمال واحتياطيات البنوك التقليدية في الدولة نحو 366.5 مليار درهم بنهاية يناير الماضي بارتفاع على أساس شهري بنسبة 2.1% وبزيادة على أساس سنوي بنسبة 8.4%، فيما بلغ رأسمال واحتياطيات البنوك الإسلامية حوالي 72.1 مليار درهم بزيادة شهرية بنسبة 21.7% وسنوية بنحو 8.9%.

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