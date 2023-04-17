«راكز» يطرح فرص الاستثمار برأس الخيمة على المستثمرين الروس

المصدر: رأس الخيمة – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتم وفد مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) زيارته إلى روسيا والذي شارك في العديد من الفعاليات المتعلقة بالأعمال وضمت عدداً من روّاد الأعمال العاملين في مجموعة من القطاعات المختلفة مثل البناء والتصنيع وتقنية المعلومات وتجارة السلع الاستهلاكية سريعة التداول.

وقال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: «احتلت الجنسية الروسية على مدى السنوات القليلة الماضية المركز الخامس كأكبر جنسية ينتمي إليها المستثمرون الذين يتخذون من راكز مقراً لأعمالهم، حيث يبلغ عدد الشركات الروسية العاملة لدى راكز ما يعادل 600 شركة، تتمتع جميعها بتجربة لا تضاهى في ممارسة الأعمال التجارية في إمارة رأس الخيمة إلى جانب إمكانية وصولهم إلى أسواق واعدة في المنطقة.

وأضاف: سلط فريق راكز الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في إمارة رأس الخيمة بالإضافة إلى المشاركة في الفعاليات التي شملت يوم إيبام لقانون الشركات وحفل لقاء خريجي كلية سكولكوفو للأعمال وحضور عشاء نادي أتلانتلي للأعمال، وشارك الوفد في فعالية يوم إيبام لقانون الشركات ضمن أعضاء لجنة التحكيم التي أجرت نقاشاً مع المئات من ممثلي شركات المحاماة الروسية حول المواضيع المتعلقة بتوسعة نطاق الأعمال وتأسيس الشركات الجديدة في دولة الإمارات.

وبالمقابل، شارك وفد راكز في نقاش مع المستثمرين المحليين في حفل لقاء خريجي كلية سكولكوفو للأعمال حول الطلب الحالي والخدمات المتاحة في دولة الإمارات العربية المتحدة والإمكانيات التي توفرها مثل استخدام التقنيات الجديدة، وأساليب العثور على الاستثمار المناسب وسبل الوصول إلى الأسواق المحلية، كما حرص الحضور على استكشاف قطاعات مختلفة مثل الأسمنت ومواد البناء والخدمات الهندسية وتجارة المواد الأولية.

وأخيراً، استمع فريق راكز إلى متطلبات أصحاب الأعمال من فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك خلال عشاء نادي أتلانتلي للأعمال والذي كان تحت عنوان»فرص راكز لتوسعة نطاق أعمال الشركات المنتجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا«، حيث تتطلع هذه الشركات إلى فهم متطلبات تأسيس الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة ومعرفة إجراءات الترخيص والإطار الزمني المستغرق لمعالجة هذه الإجراءات.

كما زار فريق راكز معرض موسبيلد في موسكو للقاء الشركات الصناعية البارزة وأصحاب الشركات العاملة في قطاع البناء والتشييد بهدف الإجابة على استفساراتهم المتعلقة بكيفية الوصول إلى الأسواق الأخرى والاتصال بها عبر إمارة رأس الخيمة بالإضافة إلى بحث فعالية تكلفة العمليات اللوجستية المتوفرة لدى الإمارة.

وأضاف جلاد:»نجحت الزيارة بشكل عام وأثمرت عن إمكانية إقامة علاقات تجارية بنّاءة بين إمارة رأس الخيمة وروسيا. كما أتيحت الفرصة لفريقنا للتواصل مع المستثمرين المحتملين من حوالي 300 شركة صغيرة ومتوسطة علاوةً على الشركات الكبيرة. نتطلع إلى دعم هؤلاء المستثمرين في تأسيس مقار أعمالهم في رأس الخيمة ومساعدتها في الانطلاق من الإمارة للتوسع حول العالم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز