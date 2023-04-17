4.4 مليارات دولار صادرات البرازيل للعالم العربي بنمو 14 % في الربع الأول 2023

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الغرفة التجارية العربية البرازيلية عن ارتفاع حجم الصادرات البرازيلية إلى الدول العربية في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 14.01 % بقيمة إجمالية قدرها 4.420 مليارات دولار مقارنة بـ 3.877 مليارات دولار للفترة نفسها من العام الماضي. كما حققت واردات البرازيل من الدول العربية قفزة بنسبة 1.7 % لتصل قيمتها إلى 2.764 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 2.718 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ويؤكد نمو حجم الصادرات والواردات من السلع والخدمات بين البرازيل والعالم العربي بشكل ملحوظ في الربع الأول من العام الجاري، توسع العلاقات التجارية القوية بين الجانبين.

وبلغ حجم الصادرات البرازيلية إلى دولة الإمارات 714.07 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري، في حين بلغ حجم صادرات البرازيل إلى المملكة العربية السعودية 750.2 مليون دولار. كما ارتفع حجم الصادرات البرازيلية إلى جمهورية مصر العربية ليصل إلى 554.66 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالأرقام المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي. وشهدت دولة الكويت أيضاً زيادة في حجم الصادرات البرازيلية إليها بواقع 57.08 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري، بينما بلغت صادرات البرازيل إلى دولة قطر 52.44 مليون دولار.

كما أفادت غرفة التجارة العربية البرازيلية أن منتجات مثل اللحوم والخامات وركام المعادن والسكر والحبوب والبذور الزيتية والفواكه الزيتية واللؤلؤ الطبيعي والصناعي والمعادن الثمينة والمجوهرات والقهوة والشاي والتوابل، كانت من أهم المنتجات المصدرة من البرازيل إلى العالم العربي.

وقال أوسمار شحفة، رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية: «مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، ارتفع حجم الصادرات والواردات في الربع الأول من العام الجاري بشكل ملحوظ، حيث تظهر هذه الأرقام التجارية الإيجابية توسع العلاقات التجارية بين البرازيل والعالم العربي. ونعمل باستمرار على دفع وتطوير العلاقات التجارية الثنائية بين البرازيل والمنطقة العربية من خلال تعزيز التجارة واستكشاف المزيد من سبل التعاون الاقتصادي وآفاق التجارة والشراكة بين الجانبين. ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام في الأشهر المقبلة، إذ تسهم العلاقات القوية بين الجانبين في فتح فرص جديدة أمام المنتجات العربية في أسواق البرازيل، التي كانت وستبقى شريكاً موثوقاً للعالم العربي».

كما شهدت الواردات البرازيلية من الدول العربية نمواً كبيراً خلال الربع الأول من العام الجاري. وبحسب التقارير الصادرة عن الغرفة العربية البرازيلية، فإن أهم الواردات البرازيلية من الدول العربية كانت الوقود المعدني والأسمدة والألمنيوم والبلاستيك والكيماويات غير العضوية والمعادن الثمينة والملح والكبريت والأحجار والكيماويات العضوية والأسماك والحديد. وبلغت واردات البرازيل من المملكة العربية السعودية 691.84 مليون دولار، في حين بلغت وارداتها من دولة الإمارات 356.9 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري. وبلغت واردات البرازيل من دولة قطر 179.24 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري، كما شهدت واردتها من جمهورية مصر العربية ارتفاعاً، حيث بلغت 97.08 مليون دولار، بينما ارتفع حجم واردات البرازيل من دولة الكويت إلى 88.39 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري.

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