1.8مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.8 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 496 مبايعة بقيمة 1.67 مليار درهم منها 49 مبايعة للأراضي بقيمة 756.08 مليون درهم و447 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 910.14 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 445 مليون درهم في منطقة مرسى دبي تليها مبايعة بقيمة 87 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4 تليها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 50 مليون درهم، تلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم وثالثة في سيح شعيب 2 بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 40 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 44 مليون درهم بمنطقة أم سقيم الثالثة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية وأخيرا مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 104 مبايعات بقيمة 81 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 56 مبايعة بقيمة 169 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 33 مبايعة بقيمة 42 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 169.05 مليون درهم منها 19 رهنا للأراضي بقيمة 23.35 مليون درهم و88 رهنا للفلل والشقق بقيمة 145.7 مليون درهم، أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 14 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 7 بقيمة 13 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 13 هبة بقيمة 32.08 مليون درهم، أهمها بمنطقة الحبية الرابعة بقيمة 17 مليون درهم وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 4 ملايين درهم.

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