القرية العالمية تواصل استقبال الضيوف يومياً في رمضان

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تواصل القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، استقبال الآلاف من ضيوفها يومياً في شهر رمضان المبارك، حيث أعدّت لهم خيارات غنية ومتنوعة لتناول وجبة السحور، مع أكثر من 250 منفذاً للمأكولات، تقدم القرية العالمية مجموعة واسعة من الأطباق والنكهات العالمية التي ترضي جميع الأذواق.

يقدّم مطعم «نسيم بيروت» لضيوفه أشهى المأكولات الشرق الأوسطية من المشاوي المشكلة إلى الشاورما، ويُعدّ مثالياً لوجبة سحور صحية. ولأولئك الباحثين عن المأكولات التركية الأصيلة في فترة السحور، فبإمكانهم التوجه إلى «مطعم تقسيم» لاختيار ألذ الأطباق من مجموعة واسعة من المأكولات الشهية، من مثل الكباب على اختلاف أنواعه، إلى الفطائر التركية الشهيرة.

ولعشاق المأكولات الشعبية، يقدّم كشك «فلافل الشام»، الذي يقع خارج جناح سوريا مباشرةً مختلف أنواع الفطائر والأطباق التقليدية، بينما يقدّم «مطعم بندو خان»، أحد الوجهات الشهيرة في القرية العالمية، مأكولات باكستانية شهيّة، وخيارات سحور طازجة ومتنوعة، تشمل طبق الـ «بهاري بوتي»، وهريس «حليم» المكوّن من القمح والعدس واللحم، وطبق «كيما» المكون من اللحم والبصل والكاري.

كذلك يمكن لضيوف القرية العالمية، الاستمتاع بتناول وجبة السحور في «السوق العائم»، الذي يعد ملاذاً مميزاً لعشاق المأكولات الآسيوية اللذيذة، بما فيها أطباق المأكولات البحرية الطازجة والمتنوعة، مثل «توم يوم فرايد رايس» و«المحار التايلاندي».

وبإمكان محبي الحلويات التوجه إلى «سوق القطارات»، الذي يزخر بأكثر من 30 منفذاً لألذّ الحلويات والآيس كريم والفطائر.

وأخيراً، بالنسبة لأولئك الذين يصعب عليهم الاختيار، فإن «شارع السعادة» هو المكان الأنسب لخيارات لا حصر لها في مكان واحد. مع المأكولات الشعبية اللذيذة من جميع أنحاء العالم، يمكن للضيوف تدليل أنفسهم بالوجبات المعروفة، مثل البرغر المميز والروبيان، وحتى شريحة بيتزا بحجم 60 سم.

تعدّ القرية العالمية وجهة مميزة لتناول ألذ المأكولات والأطباق التي ترضي جميع الأذواق، ويمكن للضيوف الاستمتاع بروائع شهر رمضان المبارك، وفعالياته المتنوعة، من الساعة 6 مساءً إلى الساعة 2 بعد منتصف الليل، وذلك خلال الشهر الفضيل، وتستمر فعاليات الموسم 27 للقرية العالمية لغاية 30 أبريل 2023.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز