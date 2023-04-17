«التخفيضات الإلكترونية» تختتم 3 أيام من العروض الاستثنائية في دبي

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت، أمس، فعاليات الدورة الأولى من حملة التخفيضات الإلكترونية الكبرى، التي استمرت 3 أيام، وشملت باقة واسعة من العروض الترويجية والتخفيضات الاستثنائية، التي وصلت إلى 95 %، عبر العديد من مواقع التسوق الإلكتروني في دبي، ما يعزز الإمارة وجهة للتسوق والزيارة والفعاليات لا سيما مع تواصل الحملات الترويجية الكبيرة في العديد من مراكز التسوق والأسواق التجارية في أنحاء الإمارة في ختام شهر رمضان، واستعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وأقيمت التخفيضات الإلكترونية الكبرى، التي نظمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ضمن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة، وتهدف إلى تعزيز قطاع التجارة الإلكترونية المزدهر في المدينة، وتقديم تجربة تسوق إلكترونية فريدة من نوعها.

ومكنت العروض المستهلكين من شراء هدايا رمضان والعيد من المتاجر المشاركة بتخفيضات ضخمة على مجموعة متنوعة من المنتجات لأشهر العلامات التجارية مع العديد من العروض الترويجية الساخنة.

وشملت الصفقات المتميزة للمتسوقين، عبر الإنترنت العديد من المنتجات مثل الأزياء، ومستحضرات التجميل وملابس وأدوات العناية بالأطفال والأحذية والأكسسوارات، ومستحضرات الرعاية الصحية والأثاث المنزلي والهدايا، والأكسسوارات وغيرها.

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