15 فعالية في إكسبو الشارقة بنمو 25 % بالربع الأول

المصدر: الشارقة - البيان

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سجل مركز إكسبو الشارقة انطلاقة قوية منذ بداية عام 2023، محققاً فرص نمو متزايدة لقطاع المعارض في إمارة الشارقة، حيث شهد المركز خلال الربع الأول من العام الجاري موسماً حافلاً بالمعارض الكبرى والفعاليات المحلية والإقليمية والدولية التي نظمها واستضافها إكسبو الشارقة والمراكز التابعة له في كل من خورفكان والذيد، شملت 15 معرضاً اقتصادياً وتجارياً وثقافياً، بزيادة بلغت 25 % عن العام الماضي في عدد الفعاليات التي استضافها في نفس الفترة من عام 2022 والتي بلغت 12 معرضاً.

وتميزت الفعاليات الـ 15، بمشاركات دولية وإقليمية واسعة من كبرى الشركات والعلامات التجارية، فضلاً عن استقطابها لأكثر من 100 ألف زائر، ومن أبرز هذه الفعاليات، معرض ستيل فاب الذي شهد مشاركة 200 شركة محلية ودولية، و400 علامة تجارية عالمية، ومعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات الذي استضاف 500 عارض، فيما سجلت المعارض الجديدة التي نظمها إكسبو الشارقة نجاحاً لافتاً متمكنة من حجز مكانة مهمة لها في قائمة المعارض السنوية للمركز، حيث استقطبت فعاليات معرض «الإمارات للمدارس والحضانات» الأول، العديد من الزوار وشهد مشاركة واسعة من كبرى المؤسسات التعليمية والمدارس ورياض الأطفال ومراكز التعليم الخاص بالدولة.

وأكد عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، أن قطاع المعارض في إمارة الشارقة يواصل نموه المستدام، في ظل دعم ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لهذا القطاع الحيوي، حتى غدت إمارة الشارقة واحدة من أهم المدن الرائدة في قطاع المعارض والمؤتمرات، مؤكداً حرص غرفة تجارة وصناعة الشارقة على مواصلة جهودها لتمكين مركز إكسبو الشارقة من لعب دور حيوي لتطوير صناعة المعارض، ليغدو ركيزة أساسية في دعم نمو الاقتصاد وزيادة تنافسيته.

وأشار سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إلى أن مركز إكسبو الشارقة استهل بداية عام 2023 بحزمة من المعارض النوعية والمبتكرة القادرة على مواكبة المستجدات الاقتصادية والتجارية والثقافية والتوجهات العالمية في مجال صناعة المعارض، مع الأخذ بالاعتبار العمل على دعم كافة القطاعات والمجالات المهمة واستقطاب المستثمرين ورجال الأعمال العاملين في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن الإنجازات التي حققها المركز في الربع الأول من هذا العام تمهد الطريق نحو موسم فعاليات متألق يضم أجندة متنوعة وحافلة بالمعارض والأحداث التي تدعم مختلف القطاعات، مؤكداً أن المركز على أتم الاستعداد لتنظيم واستضافة العديد من المعارض والمؤتمرات الرئيسية.

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