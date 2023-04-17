«مهرجان رمضان الشارقة» يقدم للزوار مفاجآت العيد

المصدر: الشارقة – البيان

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يواصل مهرجان رمضان الشارقة بدورته الـ33، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة، تقديم مفاجآته لسكان وزوار إمارة الشارقة التي تستعد لعيد الفطر السعيد بمجموعة مميزة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والأجواء الاحتفالية في مراكز التسوق بمختلف أنحاء الإمارة، بما يعزز مكانة الشارقة وجهة مفضلة للسياحة والتسوق خلال إجازة عيد الفطر.

ومع بداية الأسبوع الأخير من شهر رمضان، ازدحمت الأسواق بالعائلات لشراء مستلزماتهم واستكمال احتياجاتهم استعداداً لاستقبال عيد الفطر، حيث تشهد مراكز التسوق وآلاف المحال التجارية المشاركة في مهرجان رمضان الشارقة حركة غير عادية هذه الأيام لاستقبال الزبائن، وقدمت معظمها تخفيضات على مختلف السلع والمعروضات وصلت إلى أكثر من 75 %، فضلاً عن تقديم باقة مميزة من التجارب الاستثنائية والعروض المدهشة.

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