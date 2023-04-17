«أبوظبي التجاري» و«الهلال» يقدمان خدمات رقمية للعملاء عبر «نومو»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن بنك أبوظبي التجاري ومصرف الهلال؛ المصرف الرقمي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية التابع لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، عن توقيع اتفاقية جديدة مع بنك لندن والشرق الأوسط ومقره لندن، بهدف إتاحة الفرصة لمواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها للاستفادة من الخدمات المصرفية الرقمية في المملكة المتحدة من خلال بنك «نومو» Nomo.

وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري ورئيس مجلس إدارة مصرف الهلال: «سيساهم تطبيقا ADCB-Nomo و Al Hilal- Nomo في تزويد العملاء بالخدمات المصرفية الدولية بكل سهولة وأمان وإتاحة الفرصة لعملائنا الذين لديهم اهتمام بأسواق المملكة المتحدة للاستفادة من خدمات تمويل جديدة».

وقال عادل عبد الوهاب الماجد، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان:«تهدف شراكتنا إلى منح العملاء في دولة الإمارات فرصاً فريدة لاستثمار ثرواتهم وإدارتها دولياً، وتبسيط الإجراءات المصرفية وتجنيبهم دفع رسوم عالية لقاء المعاملات العابرة للحدود».

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