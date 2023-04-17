«أبوظبي الإسلامي» ينضم إلى منصة «اعرف عميلك» عبر «بلوك تشين»

المصدر: دبي - البيان

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بدأ مصرف أبوظبي الإسلامي تشغيل منصة (اعرف عميلك)، ليكون أول مصرف إسلامي يشغل المنصة القائمة على تقنيات «بلوك تشين» في دولة الإمارات؛ المبادرة والمنظومة الوطنيّة الرامية لتسهيل تبادل ومشاركة بيانات العملاء الموثوقة بين سلطات التراخيص والمؤسسات المالية.

وكانت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي قد أطلقت المبادرة في عام 2020، بالشراكة مع تحالف يضمّ 4 بنوك، وهي: بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي التجاري، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك إتش إس بي سي.

فيما توسّع التحالف اليوم بعد انضمام كلّ من: مركز دبي المالي العالمي، ومنطقة رأس الخيمة الاقتصاديّة (راكز)، ومركز رأس الخيمة للشركات الدولية، وبنك المشرق، و WioBank. وتسهم منصة «اعرف عميلك» القائمة على تقنية «البلوك تشين» في تسهيل عملية دمج وتبادل بيانات ومستندات العملاء الرقميّة بشكل سلس وآمن عبر تقنيات بلوك تشين المتقدمة، وهي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة.

وقال أحمد خليفة الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: « إن تقنيات البلوك تشين تشكّل تطوّراً هائلاً؛ واليوم نحن أمام إمكانات كبيرة لتبسيط الخدمات والعمليات، وتوفير الوقت والمال والموارد لجميع المعنيين من الأفراد والشركات والجهات الحكومية على حدّ سواء».

وأضاف الفلاسي: «تمثّل منصة (اعرف عميلك) القائمة على البلوك تشين من المبادرات الرائدة التي تتبناها الحكومة في التعامل مع هذه التقنية. ويمكن لمصرف أبوظبي الإسلامي الآن الاستفادة من بيانات اعرف عميلك (KYC) لكافة عملائه عبر المنصة، بالإضافة إلى تلقي تحديثات البيانات لعملائه الحاليين».

بدوره، قال سامح عوض الله، الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة في مصرف أبوظبي الإسلامي: «نأمل أن نُسهم في توفير الراحة والسهولة لعملائنا وتقديم تجربة آمنة لهم من خلال تعزيز قدرتنا على حماية البيانات الحساسة».

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