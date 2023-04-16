عبدالرحيم الزرعوني يدعم حملة "وقف المليار وجبة" بـ 5 ملايين درهم

المصدر: البيان

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انضم رجل الأعمال الإماراتي عبدالرحيم محمد بالغزوز الزرعوني، إلى قائمة الجهات والشركات والمؤسسات ورجال الأعمال والأفراد الذين أعلنوا مساندتهم لحملة "وقف المليار وجبة" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام، حيث أعلن عن مساهمته بمبلغ 5 ملايين درهم لدعم مستهدفات الحملة.

وتستهدف حملة "وقف المليار وجبة"، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، إيجاد حلول مستدامة وتنفيذ برامج ومشاريع لمكافحة الجوع ومساندة الفئات الأكثر حاجة في العالم من خلال توفير الغذاء للمحتاجين وذلك بالشراكة مع عدد من المنظمات والمؤسسات الإنسانية.

مسؤولية اجتماعية

وقال رجل الأعمال الإماراتي عبدالرحيم محمد بالغزوز الزرعوني: "إن العمل الإنساني والخيري في دولة الإمارات يستند إلى رؤى استراتيجية مستدامة، ويعتمد على تخطيط مدروس للحاضر والمستقبل، وهو ما عزز ريادة الإمارات في هذا المجال وأكسبها ثقة واحترام المؤسسات الدولية".

وعبر عبد الرحيم الزرعوني عن فخره بالمشاركة في حملة "وقف المليار وجبة" التي تنطلق من دولة الإمارات ليصل خيرها إلى الفئات الأقل حظاً حول العالم، وتستهدف توفير شبكة أمان غذائي للمجتمعات التي تمر بتحديات في مجال توفير الأمن الغذائي، منوهاً بعطاء مجتمع الإمارات الذي يترك بصمات مضيئة في العمل الإنساني في مختلف دول العالم.

وتستكمل الحملة نجاحات حملات إطعام الطعام التي تم إطلاقها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الأعوام السابقة بداية بحملة 10 ملايين وجبة مروراً بحملة 100 مليون وجبة وانتهاء بحملة مليار وجبة في رمضان 2022.

حلول مستدامة

وتجسد حملة "وقف المليار وجبة" التزام دولة الإمارات بدورها الإنساني ومد يد العون لمساعدة مختلف المجتمعات، في كل الظروف الإنسانية الصعبة، وللفئات الأكثر احتياجاً، باعتبارها سنداً وعوناً للجميع، حيث تترجم قيم العطاء الراسخة لدى أهل الإمارات، وسعيهم الدؤوب لإغاثة المجتمعات الأقل حظاً حول العالم، بمساهمة أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء ورواد العمل الإنساني والاجتماعي.

وتساهم حملة "وقف المليار وجبة" في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف الثاني الخاص بالقضاء التام على الجوع، في ظل ارتفاع عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد في العالم.

تفاعل مجتمعي واسع

وتحظى حملة "وقف المليار وجبة"، بتفاعل مجتمعي منذ إطلاقها بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، وتواصل استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 5 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.1billionmeals.ae. فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، كما يمكن أيضاً للمساهمين المشاركة في "حملة وقف المليار وجبة" عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد AE30 0260 0010 1533 3439 802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي، كما توفر حملة "وقف المليار وجبة" خيار التبرع عبر الرسائل النصية في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، حيث يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة "دو" أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة "اتصالات من &e"، ويمكن للراغبين كذلك في المساهمة في حملة "وقف المليار وجبة" المشاركة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow، تحت فئة "التبرعات".

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