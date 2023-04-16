مجموعة السعد هوم تفتتح فرعها العاشر

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفلت مجموعة السعد هوم الشركة الرائدة في المفارش و اللحف و السجاد افتتاح فرعها العاشر، وذلك يوم السبت الموافق تاريخ 15 ابريل، حيث تم افتتاح فرع السعد هوم الجديد في دبي شارع الشيخ زايد بجانب الواحة مول. وبمناسبة الافتتاح قدم السعد هوم عروض خاصة ومميزة وحصرية بالفرع لمدة 3 أيام وتنزيلات عامة حتى 70% في كافة الفروع لنهاية ثالث أيام عيد الفطر. تم الافتتاح بحضور رئيس المجموعة السيد محمد السعدي مع تواجد نخبة من الإعلاميين ومشاهير السوشيال ميديا.

تأسست شركة السعد هوم عام 1991 بفرعها الأول في الشارقة ، وباعتبارها شركة مبتكرة ومستمرة في توسيع أعمالها، وتهدف محلياً للوصول لكل بيت في الإمارات بتقديم تجربة نوم مميزة و مريحة، فتحرص الشركة تسهيل الوصول إلي فروعها من خلال التوسع وافتتاح الفروع، حيث أن شركة السعد لديها فروع في الشارقة ، دبي ، أبوظبي ، العين وعجمان وسلطنة عمان، كما تتوفر خدمة التوصيل لكافة الإمارات وسلطنة عمان من خلال تطبيقهم وموقهم الإلكتروني.

اشتهر السعد هوم بتميزه في منتجات مفارش السرير ومستلزماته من مخدات، مراتب السرير، المفارش واللحف و التلابيس والشراشف ، بالإضافة للسجاد و مستلزمات المنزل، حيث يحرص على تقديم أفضل جودة بأقل سعر تحت شعار جدد بيتك بأقل تكلفةء، كما أن كافة منتجات الفروع وأكثر يمكن الحصول عليها بضغطة زر مع تطبيق السعد هوم، ومن باب تسهيل التسوق، يقدم السعد خدمة الدفع بالأقساط بدون أي فوائد سواء في الفروع أو أونلاين.

مواقع فروع السعد هوم :

دبي

• ند الحمر – بالقرب من بالحصا للسياقة

• شارع الشيخ زايد – بجانب الواحة مول

الشارقة:

• دوار الساعة – مقابل مستشفى الزهراء

• صناعية 7 – خلف سفير مول

• صناعية 18 – خلف عالم القفز

عجمان

• فيستيفال لاند

أبو ظبي:

• خلف دلما مول – دخلة ويرمارت

العين:

• صناعية العين – مقابل ضمان

سلطنة عمان:

• مسقط الرسيل

• بركاء

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز