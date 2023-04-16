المدير العام لجمارك دبي: قطاع التجارة الخارجية نحو D33 بـ 7 ملايين معاملة في 3 أشهر

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يسير قطاع التجارة الخارجية وفق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، والتي تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل وصولاً إلى عام 2033، وترسيخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم، حيث ارتفعت المعاملات الجمركية لتسجل 7 ملايين معاملة خلال الربع الأول من العام الجاري، أفاد بذلك أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ، مؤكداً أن خدمات ومشاريع جمارك دبي الذكية تدعم رحلة دبي لتكون إحدى أسرع المدن نمواً في العالم بقدرتها على أتمتة الإجراءات الجمركية و تعزيز الأعمال وزيادة العائد على العمليات التجارية ما يحفز استقطاب المزيد من الاستثمارات والشركات في القطاع التجاري.

وقال : إن جمارك دبي تحرص على التواصل والاتصال المستمر مع العملاء، وشهد اجتماع المجلس الاستشاري الأول في العام الجاري بحضور مجموعات العمل والتجارة عروض ومداخلات لأجندة دبي الاقتصادية وأهدافها الطموحة في التجارة والتي ترتكز على الشبكة الواسعة لدبي تجارياً وموقعها بوصفها مركزاً محورياً للتجارة العالمية، كما تم عقد ملتقى رمضاني للعملاء تبادلنا خلاله الآراء والأحاديث نحو تعظيم دور القطاع التجاري كأحد أهم الروافد الاقتصادية لدبي.

9.6 ملايين قطعة مقلدة

عززت جمارك دبي جهودها لمكافحة البضائع المقلدة وحماية حقوق الملكية الفكرية، حيث بلغ عدد حالات نزاع الملكية الفكرية التي تعاملت معها الدائرة في الربع الأول من العام 2023 نحو 112 حالة شملت 9.6 مليون قطعة من البضائع المقلدة بقيمة اجمالية بلغت 28.85 مليون درهم، وواصلت الدائرة تنظيم عمليات إعادة التدوير للبضائع المقلدة، حيث تم تنظيم 24 عملية لإعادة التدوير شملت 43.78 ألف قطعة من البضائع المقلدة.

وقامت الدائرة بإنجاز 3 مبادرات توعوية للتعريف بمخاطر واضرار البضائع المقلدة شارك فيها 91 مشاركاً وتوزعت إلى فعاليتين مجتمعية و11 فعالية للمدارس والجامعات و5 فعاليات للإدارات والمراكز الجمركية بالإضافة إلى 3 ورش عمل تم تنظيمها بالتعاون مع أصحاب العلامات التجارية، كما تم تقييد 91 علامة تجارية و86 وكالة تجارية.

502 محضر ضبط

سجل إجمالي عدد محاضر الضبط للربع الأول من العام الجاري 502 محضر ضبط، وتأتي هذه الضبطيات في إطار الجهود التي تبذلها جمارك دبي لحماية المجتمع والاقتصاد، وتعزيز الاستقرار الأمني باعتبارها خط الحماية الأول للمجتمع، ولحرصها على القيام بدورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال المساهمة الفاعلة في بيئة جاذبة للاستثمار وتعزيز مكانة الدولة الرائدة كوجهة عالمية رائدة للتجارة الأعمال، تماشياً مع توجيهات القيادة بالتقدم الى المركز الأول عالمياً في كافة المجالات وتعزيز موقع الدولة على مؤشرات التنافسية العالمية.

ريادة الابتكار

حرصت جمارك دبي على تعزيز ثقافة الابتكار في العمل الجمركي، حيث كرمت جمارك دبي 25 موظف مبتكر من أصحاب الهمم نظير جهودهم في طرح الأفكار والحلول من خلال أنظمة وقنوات الأبداع والابتكار، وخلال شهر الابتكار، حيث تم تنظيم وإدارة أكثر من 10 مبادرات على مستوى الدائرة والمراكز الجمركية عززت من صدارة وريادة جمارك دبي في قيادة الابتكار في القطاع الجمركي وعلى مستوى دولي، وتعد جمارك دبي المرجعية الجمركية العالمية الأولى في مجال الابتكار، حيث قامت 3 منظمات جمركية بعمل مقارنات معيارية مع جمارك دبي، وهي جمارك نيوزلندا وجمارك كوريا الجنوبية وجمارك أبوظبي، وذلك للاستفادة من تجربة جمارك دبي والمهارات والخبرات التي تمتلكها، وقدراتها الكبيرة على ترجمة أفكارها الابتكارية إلى واقع ملموس.

67 مبادرة مجتمعية

ومن خلال استراتيجيتها السنوية التي تدعم إطلاق مبادرات تنموية مستدامة، نجحت الدائرة خلال الربع الأول من العام الحالي في الوصول إلى ما يقارب من 17,500 مستفيد من خلال تنفيذ 67 مبادرة مجتمعية وتطوعية.

740 دورة تدريبية

نفذت جمارك دبي مُمثلة في مركز التدريب الجمركي 740دورة تدريبية حضورية و إلكترونية خلال الربع الأول من العام الحالي، وتنوعت الدورات التدريبية بين دورات أمن وتقنية المعلومات –وفي التعامل مع أصحاب الهمم ، تطبيق نظام المحاكاة SIMFOX لتدريب المفتشين على أجهزة المسح ،دورات اسعاد المتعاملين - دورات الابتكار- دورات التفتيش – دورات السلامة والصحة المهنية – دورات المهارات الإدارية العامة – دورات الموارد البشرية – دورات تطوير واعداد القادة – دورات حماية الملكية الفكرية – دورات علم البيانات والذكاء الاصطناعي والعديد من الورش التوعوية العامة – ودورات التمييز المؤسسي.

إسعاد الموظفين

حافظت جمارك دبي على استمرارية الحصول على اعتماد أفضل بيئة عمل للسنة الثالثة على التوالي 2022-2023 من المنظمة الأمريكية Great Place to Work، مع الاستدامة في تطبيق وتنفيذ المبادرات التي تعزز بيئة العمل منها تطبيق أنظمة إلكترونية لإدارة خدمات الموارد البشرية، والتحول بنسبة 100% إلى نظام GRP، حيث تم انجاز أكثر من 3 ملايين معاملة إلكترونياً، وأتمته خدمات الموارد البشرية الأخرى (32 خدمة)، بالإضافة إلى تطبيق نظام الأرشفة الإلكترونية لملفات الموظفين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز