3.6 مليارات درهم سوق الإعلانات الرقمية في الإمارات

المصدر: دبي - بشار باغ

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توقع تقرير صادر عن موقع ستاتيستا للبيانات أن يصل الإنفاق على الإعلان الرقمية في الدولة خلال العام الجاري الى3.67 مليارات درهم، ليحقق بذلك نمواً بنسبة 8.7 % مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح التقرير أن اللوحات الإعلانية «بانر» على المواقع الالكترونية تستحوذ على الحصة الأكبر من الإنفاق الإعلاني الرقمي بقيمة تصل إلى 1.4 مليار درهم، فيما يأتي الإعلان على محركات البحث في المرتبة الثانية مع توقعات باستقطابه لإعلانات بقيمة مليار درهم العام الجاري. يليه الإعلان عبر الفيديو بـ 781 مليون درهم.

وتأتي الأجهزة المحمولة في المرتبة الأولى بين قنوات الإعلان الرقمي في الدولة بحصة تقدر بـ 45.8 % من الإنفاق الإعلاني الرقمي خلال العام الجاري.

وستساهم برمجيات الإعلانات في 75.7 % من سوق الإعلانات الرقمي بحلول 2027، وتوقع التقرير أن يصل إجمالي الإنفاق على الإعلانات الرقمية في الدولة العام المقبل إلى 4.1 مليارات درهم.

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