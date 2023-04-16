20 % حصة الفعاليات المؤسسية في مجلس «دبي التجاري»

المصدر: دبي - بشار باغ

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تستحوذ الفعاليات المؤسسية، التي تنظمها المؤسسات والشركات، على ما يقارب 20 % من إجمالي رواد «المجلس»، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، خلال شهر رمضان المبارك، لتقديم موائد الإفطار والسحور.

وفي إفادة لـ«البيان» أوضح المركز أن المجلس استقطب في شهر رمضان الماضي أكثر من 55 ألف زائر، مع توقعات بتحقيق نمو في عدد الزوار خلال رمضان الجاري بنسبة 20 %.

وتصل الطاقة الاستيعابية للمجلس إلى 900 شخص في فترة الإفطار، فيما تتسع لتستقبل 1200 شخص في فترة السحور.

ويمتد المجلس على مساحة تصل إلى 13 ألف متر مربع، وتم افتتاحه منذ 13 عاماً، وشهد خلال السنوات الماضية توسعات متواصلة في المساحات والطاقة الاستيعابية والعروض المتنوعة لموائد الإفطار والسحور، التي يقدمها للزوار. وتتم إدارة المجلس من قبل فريق الضيافة في مركز دبي التجاري العالمي، ويتخصص الفريق في الفعاليات الكبرى، حيث يتمتع بإمكانات لتقديم خدمات الضيافة بحسب الطلب لجميع المناسبات لنحو 20 ألف شخص في اليوم الواحد في العديد من الفعاليات المقامة في المواقع المختلفة كل يوم، ويضم الفريق 148 طاهياً محترفاً من أنحاء العالم. وتعد المرافق الحديثة المخصصة للطبخ وإعداد الطعام في المركز أكبر منشأة غير صناعية لخدمات التموين في دبي.

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