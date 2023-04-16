4.14 تريليونات دولار رسملة البورصات العربية

المصدر: أبوظبي - وام

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تجاوز رأس المال السوقي للبورصات العربية 4 تريليونات و143 ملياراً و523 مليون دولار في نهاية تداولات الأسبوع الماضي.

وأظهرت إحصاءات صندوق النقد العربي، الصادرة في النشرة الأسبوعية لأسواق المال، أن الرسملة السوقية للأسواق ارتفعت من 4.107 تريليونات دولار إلى 4.143 تريليونات درهم، بمكاسب ناهزت 36 مليار دولار.

وأوضحت النشرة أن رأس المال السوقي للسوق المالية السعودية ارتفع إلى 2.7 تريليون دولار، فيما وصل رأس المال السوقي لسوق أبوظبي للأوراق المالية لنحو 731.5 مليار دولار، وسوق دبي المالي نحو 164.2 مليار دولار.

ووصل رأس المال السوقي لبورصة قطر إلى أكثر من 165.2 مليار دولار، وبورصة الكويت 145.8 مليار دولار، وبورصة مسقط 61.6 مليار دولار، وبورصة الدار البيضاء 53.5 مليار دولار، وبورصة مصر 34.8 مليار دولار.

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