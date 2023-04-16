زيادة مبيعات الذهب والهدايا بأبوظبي مع اقتراب عيد الفطر

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت أسواق الذهب في أبوظبي إقبالاً واسعاً على شراء الهدايا والمشغولات الذهبية مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، لترتفع مبيعات الذهب بنسبة وصلت بعض الأحيان إلى 30 % خلال شهر رمضان.

وأكد عدد من التجار أن مبيعات المعدن الأصفر تزايدت في رمضان بنسبة تراوحت بين 25 و30 % مقارنة مع الأشهر الأولى من بداية العام، فيما يرى خبراء أن استثمار الأموال في الذهب وادخاره أفضل من ادخار الأموال، وأن الذهب يحافظ على قيمته السوقية، وبالتالي يزيد الطلب عليه في المناسبات.

ملاذ آمن

أكدت ريد الظاهري، نائب أول رئيس مجلس سيدات أعمال الإمارات وعضو مجلس إدارة سيدات أعمال أبوظبي، أن سوق الذهب يشهد إقبالاً كبيراً على السبائك والمشغولات الذهبية، مشيرة إلى زيادة المبيعات في أوقات معينة، وبصفة خاصة المواسم، مثل الأعياد، وعيد الأم، وشهر رمضان، وبداية العام، وخلال إقامة الأعراس.

وأضافت أن الذهب من المعادن النادرة، ولا يتأثر كثيراً في الصعود والهبوط، ولذلك يعتبر ملاذاً آمناً وأداة ممتازة من أدوات الادخار. وأوضحت أن المعدن الأصفر له أهميته الكبيرة منذ قديم الزمان ويحرص عليه الآباء والأجداد، وبخلاف استخدامه في الحلي والزينة، يعتبر المعدن النفيس من علامات الثراء عند الناس.

وأشارت إلى أن الذهب يحافظ على قيمته السوقية ويزيد الطلب عليه في الأعياد لتقديم الهدايا. وأضافت أنه في سوق الذهب يتحكم العرض والطلب في أسعار الذهب، مثل أي سلعة أخرى، وزيادة الطلب وانخفاض المعروض يؤديان إلى زيادة السعر، والعكس صحيح، فإن زيادة المعروض وانخفاض الطلب يؤديان إلى تراجع الأسعار.

السبائك الذهبية

وقال علي اليافعي، مدير محل أورجون للمجوهرات في سوق مدينة زايد بأبوظبي: إن الإقبال على شراء الذهب يتزايد مع بداية الشهر الفضيل، مشيراً إلى زيادة المبيعات في رمضان مع مناسبة عيد الأم وقرب عيد الفطر.

ونوه محمد ديان بأن عدداً كبيراً من محال الذهب تسعى حالياً لجلب العدد الأكبر من السبائك، موضحاً أن السبائك الذهبية في السوق تلقى إقبالاً غير مسبوق عليها.

وأوضح أن هناك إقبالاً كبيراً في رمضان على شراء السبائك الذهبية، خاصة من المقيمين، العرب والهنود، حيث يعتبرون الذهب أفضل وعاء للاستثمار والادخار.

أسعار مثالية

ويرى محمد رمضان عايد سليمان، مدير مبيعات شركة فرح المانع للمجوهرات، أن أسعار الذهب الحالية مثالية للغاية، وتدفع العديد من المستهلكين وصغار المستثمرين إلى الاستمرار في الشراء بهدف الادخار، لا سيما أن هناك توقعات تشير إلى أن أسعار الذهب ستعاود الارتفاع بشكل أكبر.

لكن بكل تأكيد الأسعار الحالية مغرية. وأشار إلى أن هناك نوعية جديدة من المشترين للذهب لا تقوم بشراء المعدن الأصفر من أجل الزينة والادخار، بل الشراء بهدف الاستثمار على المدى البعيد.

المشغولات الإماراتية

أوضح عبدالله عبدالرحيم، مدير محل مجوهرات بني ياس، أن مبيعات الذهب في أبوظبي تزايدت خلال الأيام القليلة الماضية، مشيراً إلى تزاحم المستهلكين لشراء هدايا العيد من السبائك والمشغولات الذهبية.

وأوضح أن الطلب يتزايد حالياً على المشغولات الإماراتية والتركية والإيطالية بصفة خاصة، موضحاً كذلك أن هذه المشغولات تتميز بتصاميم رائعة تنافس بها المشغولات البحرينية والكويتية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز