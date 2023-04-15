الإمارات والبرازيل.. شراكة استثمارية واعدة وتعاون اقتصادي مستدام

المصدر: وام

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رسخت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية البرازيل علاقتهما الوثيقة والمتنامية والاستراتيجية، التي امتدت لتشمل النواحي الاقتصادية والاستثمارية لا سيما مع تمتع اقتصاد البلدين بدرجة عالية من التكامل.

فقد نجح البلدان الصديقان في تدشين شراكات استثمارية واعدة وتعاون استراتيجي في العديد من القطاعات الاقتصادية شملت القطاع المالي والمصرفي إلى جانب القطاعات الأخرى كالصناعة والنقل والشحن والتخزين والبنية التحتية وبناء وإدارة الموانئ والطاقة والتعدين والأنشطة العقارية، لتصبح الإمارات بذلك أول شريك تجاري للبرازيل في المنطقة العربية، فيما باتت البرازيل أحد أهم وأبرز شركاء الدولة في أمريكا اللاتينية.

وعزز المستثمرون البرازيليون استثماراتهم في قطاع الأسهم في الدولة في ظل العلاقات المتنامية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين ووصلت قيم تداولاتهم بيعاً وشراءً في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 67.2 مليون درهم، وذلك بعد التداول عل ما يناهز 21 مليون سهم عبر تنفيذ نحو 1352 صفقة، وذلك خلال 2022.

وفي الوقت نفسه تعد دولة الإمارات موطناً للمستثمرين ورجال الأعمال البرازيليين في ظل بيئتها الاستثمارية الجاذبة وحزم القوانين التي تتعلق بحماية المستهلك وضمان الحقوق في الأموال المنقولة، وحماية حقوق الملكية الصناعية وغيرها في ظل البيئة المواتية التي توفرها الإمارات وتسودها قيم التسامح والتعايش.

و تتمتع دولة الإمارات ببيئة اقتصادية واستثمارية مزدهرة لاستقطاب المستثمرين البرازيليين، فضلا عن كونها نقطة وصل بين البرازيل والوطن العربي وآسيا وأفريقيا، فيما تعد البرازيل أحد الاقتصادات الكبرى، بعد أن استطاعت خلال عقدين من الزمن في التحول إلى دولة ذات اقتصاد صاعد.

وكان " إكسبو 2020 دبي" منصة مواتية للترويج للتنوع البرازيلي وفرصة لعرض خصائصه المُتفردة على العالم، بعد المشاركة القوية للبرازيل في الحدث العالمي .

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