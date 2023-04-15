«مبادلة كابيتال» .. استثمارات متنوعة تحقق تأثيراً مستداماً في المجتمع البرازيلي

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تحرص شركة مبادلة للاستثمار ومنذ تأسيسها عام 2002 على توظيف استثمارات رائدة على المستويين المحلي والعالمي ومواصلة مسيرتها الحافلة في مجال دعم وتأسيس شركات وطنية رائدة وإبرام شراكات عالمية ودفع عجلة التنويع الاقتصادي وتحقيق موارد مالية مستدامة للجهة المالكة كما تعمل الشركة على توظيف استثمارات متنوعة في مختلف دول العالم بما يحقق رؤية الإمارات ويعزز مكانتها على المستوى العالمي.

وتعد البرازيل من بين الدول التي سعت مبادلة مبكراً لبحث فرص ومجالات الاستثمار فيها واليوم تستثمر مبادلة في البرازيل من خلال شركة مبادلة كابيتال - شركة إدارة الأصول العالمية المملوكة لها - حيث تعمل مبادلة كابيتال على إدارة أكثر من 17 مليار دولار من الأصول والاستثمارات من بينها 13 مليار دولار نيابة عن مستثمرين عالميين بما في ذلك أربعة صناديق أسهم خاصة رائدة وثلاثة صناديق مشاريع في مراحل مبكرة وصندوقين يركزان على الفرص الخاصة في البرازيل، وسلسلة من أدوات الاستثمار المشترك والشركات ذات الأغراض الخاصة والصناديق المستمرة.

وتمتلك مبادلة كابيتال مكاتب في أبوظبي ونيويورك وسان فرانسيسكو ولندن وريو دي جانيرو.

وبدأت جهود مبادلة للاستثمار في البرازيل عام 2012 وافتتحت الشركة مكتباً في ريو دي جانيرو في عام 2014 وهو أول مكتب أنشأته مبادلة خارج أبوظبي.

وتعد مبادلة كابيتال من أكبر شركات إدارة الأصول البديلة في البرازيل ولديها فريق عمل يربو على 30 من الخبراء والمختصين من مختلف الجنسيات ممن يتمتعون بخبرات محلية وعالمية راسخة.

استثمارات

ولدى الشركة اليوم في البرازيل استثمارات رأسمالية تزيد على 5 مليارات دولار ما يعادل 18.35 مليار درهم منها 2 مليار دولار ما يعادل "7.34 مليار درهم" استثمارات نيابةً عن مستثمرين آخرين كما استطاعت الشركة ومنذ عام 2019 استقطاب أكثر من 25 مستثمراً أجنبياً للاستثمار في البرازيل.

وتحرص مبادلة كابيتال على تنويع استثماراتها في البرازيل، واليوم تضم محفظة أعمال الشركة العديد من الاستثمارات والشركات الرائدة في قطاعات متعددة ومتنوعة، فهنالك استثمارات رائدة في مجال تشغيل مصافي النفط والتحول في مجال الطاقة وتوفير الوقود الحيوي المستدام ومشاريع ريادية في قطاعات التنقل الحضري والبنية التحتية والتعليم والأسواق المالية والتجارة الإلكترونية وغير ذلك.

شركة أسيلين

واستحوذت مبادلة كابيتال على شركة "أسيلين" في إطار عملية خصخصة تقنية وطويلة أجرتها شركة "بتروبراس"، واليوم تقوم "أسيلين" بتشغيل ثاني أكبر مصفاة نفط في البرازيل مع قدرة تصل إلى 300 ألف برميل في اليوم وسعة تخزين من النفط الخام تصل إلى3.7 ملايين برميل علاوة على امتلاك الشركة مجمع أعمال لوجستي مصاحب مع 669 كلم من خطوط الأنابيب وقد تم إنجاز الصفقة في نوفمبر 2021 وتعمل الشركة الآن بشكل مستقل تماماً عن "بتروبراس" منذ يناير 2023.

وتتمثل رؤية مبادلة كابيتال لشركة "أسيلين" في جعلها رائدة في مجال التحول في الطاقة والمضي بها نحو مستقبل أكثر اخضراراً من خلال توفير الوقود الحيوي المستدام الذي يعزز المزايا التنافسية الزراعية في البرازيل والتي ستعمل على تحقيق قيمة كبيرة للمساهمين إضافة لتوفير العديد من الفرص الاقتصادية للمجتمعات المحلية.

مشروع روتا داس بانديراس

ويمتد مشروع امتياز لتشغيل وإدارة لطرق السريعة في ولاية ساو باولو لمسافة 300 كيلومتر تقريباً ويعد واحداً من أفضل الطرق السريعة في البرازيل حيث يستخدم حوالي 90 مليون سائق هذه الطرق سنوياً.

منصة كلارينس إديوكيشن

منصة تعليمية في البرازيل تتمثل مهمتها في تعزيز التميز التعليمي الطبي والعلمي من خلال تدريب المتخصصين والاهتمام باحتياجات المجتمع وكانت المنصة تضم وقت الاستحواذ عليها مدرستين رائدتين للطب في ولاية باهيا واليوم لدى الشركة مشروع استحواذ جديد لجامعة طبية أخرى في ولاية غوياس وبذلك يصل العدد الإجمالي للطلاب لأكثر من 2500 طالب.

شركة إنفينبار

شركة رائدة في مجال التنقل الحضري وإدارة البنية التحتية كانت مبادلة قد قدمت في ديسمبر 2017 قرضاً مضموناً بقيمة 260 مليون دولار أمريكي للشركة وقد تم في نوفمبر 2021 استبدال 68٪ من القرض بحصة مسيطرة في نظام مترو أنفاق ريو دي جانيرو.

سباق الفورمولا 1 "جائزة ساو باولو الكبرى"

وتمتلك شركة برازيل موتورسبورت، الشركة المملوكة بالكامل لشركة مبادلة كابيتال، حقوق الترويج لسباق الفورمولا 1 "جائزة ساو باولو الكبرى" حتى عام 2025 وتعد نسخة ساو باولو من السباقات التقليدية حيث استضافت أول سباق لها عام 1973.

مترو ريو

وهو مشروع امتياز للنقل الحضري مسؤول عن تشغيل جميع خطوط المترو في مدينة ريو دي جانيرو وتعد هذه أكبر عملية إدارة مترو خاصة في البرازيل.

شركة سي إي أر سي

واستحوذت مبادلة كابيتال على حصة أقلية في "سي إي أر سي" المزود الرائد للبنية التحتية للأسواق المالية وقد تأسست الشركة عام 2015 ويقع مقرها الرئيسي في ساو باولو وهي لاعب رئيسي في السوق المتنامي لتسجيل المستحقات المالية.

شركة آتفوس

وشركة "آتفوس" هي ثاني أكبر شركة لإنتاج الإيثانول والطاقة الحيوية في البرازيل من حيث القدرة الإنتاجية وقد جاء استثمار مبادلة كابيتال في هذه الشركة في أعقاب مفاوضات استمرت قرابة العامين مع الدائنين والمساهمين الحاليين للشركة وهو جزء من إعادة هيكلة ديون أكبر للشركة والتي تخضع حالياً للاسترداد القضائي.

شركة أيه تي جي

كما تعد شركة "أيه تي جي"مزود متميز لخدمات التجارة الإلكترونية، تعمل على تطوير مشروع لإنشاء بورصة ثانية في البرازيل وقد استحوذت مبادلة كابيتال على حصة مسيطرة في الشركة في فبراير 2023.

البيئة والحوكمة والتأثير الإيجابي

وتولي مبادلة كابيتال اهتماماً كبيراً بإدراج المعايير والاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية في قراراتها وتوجهاتها الاستثمارية ولدى الشركة التزام بالمسؤولية تجاه المجتمعات التي تستثمر فيها وتعمل الشركة لتكون مستثمراً مسؤولاً في البرازيل عن طريق العمل على الحد من الآثار البيئية وتطبيق مفاهيم الحوكمة المؤسسية في أعمالها والمساهمة على إحداث تأثير إيجابي ومستدام في المجتمع وقد كان هذا نهج عمل مبادلة كابيتال منذ أول استثماراتها في البرازيل.

وحرصت مبادلة كابيتال على توفير الدعم للمجتمعات في البرازيل في مجالات شتى إذ تعمل الشركة على مساعدة المجتمعات المحلية وتوفير فرص التعليم والتدريب وموارد الدخل ودعم الأنشطة والفعاليات الرياضية والمجتمعية.

وفيما يلي نماذج من أنشطة الشركة في هذا المجال:

صندوق الأثر الاجتماعي

صندوق الأثر الاجتماعي لمؤسسة مبادلة - البرازيل "بالشراكة مع مؤسسة البرازيل" حيث قامت الشركة في عام 2019 بإنشاء صندوق استثمار اجتماعي لمساعدة المجتمعات الضعيفة والمتضررة من الحادثة التي ضربت ولاية ميناس جيرايس بسبب انهيار سد للمخلفات الأمر الذي أدى إلى إطلاق 12 مليون متر مكعب من المخلفات وأودى بحياة أكثر من 270 شخصاً وينصب تركيز وجهود الشركة على مساعدة ودعم المنطقة لإعادة بناء نفسها، والعمل على توفير دخل للمجتمعات الضعيفة لمساعدتها في مرحلة إعادة البناء وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

مشروع برونتو

ويهدف هذا المشروع لتوفير دورات تدريبية في مجال الكهرباء الصناعية إلى 30 امرأة من إيغارابي وسد الطلب المحلي على المختصين المعتمدين في هذا المجال علاوة على دعم الطلبة المهتمين في هذا المجال والذين يدخلون سوق العمل.

مشروع يوريهي إيبيسينتور

ويهدف هذا المشروع لدعم وتعزيز نظام الحراجة الزراعية واختيار وتدريب المزارعين المحليين وقد تم اختيار منطقة بمساحة 1000 متر مربع من الأرض الزراعية، لتكون مختبراً للبحث والدراسة وممارسة التقنية للمجتمع المحلي بأسره.

مشروع ماري توب تيم

ويعد فريق ماري توب تيم مصدر إلهام للألعاب الرياضية والروح الرياضية، وهو مشروع اجتماعي انطلق من أحد أكبر الأحياء الفقيرة في ريو ويساهم هذا المشروع في بناء جيل قوي من الرياضيين وتوفير سبل النجاح أمامهم وقد حرصت مبادلة كابيتال على رعاية الفريق لحضور بطولة العالم للجوجيتسو في أبوظبي في أكتوبر 2022.

جائحة كوفيد-19

وتضررت البرازيل من تداعيات انتشار جائحة كوفيد-19، خصوصاً مع الافتقار للبنية التحتية للرعاية الطبية للمرضى والمصابين ورعت مبادلة كابيتال بناء مستشفى ميداني مؤقت في ريو دي جانيرو، وتجديد جناح لمستشفى قائم لاستقبال المصابين بالفيروس وقدمت مجموعات غذائية لأكثر من 5600 أسرة ضعيفة في ريو دي جانيرو وميناس جيرايس على مدى ثلاثة أشهر.

دور ريادي

وتواصل مبادلة أداء دورها الريادي على المستويين المحلي والعالمي ومساهمتها الفاعلة كمستثمر عالمي مسؤول وتمضي مبادلة والشركات التابعة لها مسترشدة برؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة لتحقيق أهدافها وتطلعاتها شركة وطنية رائدة باستثمارات عالمية.

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