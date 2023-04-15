111 مليار درهم تجارة الإمارات والبرازيل في 10 سنوات

المصدر: وام

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نما حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والبرازيل خلال العام 2022 بنسبة 32.1% ليصل إلى 4 مليارات و38 مليون دولار ما يعادل 14.8 مليار درهم مقابل 3 مليارات و56 مليون دولار ما يعادل 11.2 مليار درهم في العام 2021 وذلك حسب بيانات وزارة الاقتصاد.

وبلغ معدل نمو التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات العشر الماضية "2013-2022" ما نسبته 43.6% من 2.81 مليار دولار ما يعادل 10.3 مليار درهم في العام 2013 إلى 4.038 مليار دولار ما يعادل 14.8 مليار درهم خلال العام 2022 لتصل إلى 30 ملياراً و257 مليون دولار ما يعادل 111 مليار درهم خلال 10 سنوات.

وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد أن قيمة إعادة التصدير بين دولة الإمارات والبرازيل خلال العام 2022 بلغت 478.6 مليون دولار ما يعادل 1.75 مليار درهم بنمو 84.4% عن عام 2021 والبالغة 259.5 مليون دولار ما يعادل 952.3 مليون درهم فيما بلغت قيمة الواردات 3.45 مليار دولار ما يعادل 12.66 مليار درهم بنمو 28.7% عن عام 2021 والبالغة 2.68 مليار دولار ما يعادل 9.83 مليار درهم في حين بلغت قيمة الصادرات غير النفطية 101.1 مليون دولار ما يعادل 371.03 مليون درهم مقارنة مع 109.2 مليون دولار ما يعادل 400.7 مليون درهم في العام 2021.

واحتلت البرازيل الترتيب الـ 23 بالنسبة لشركاء دولة الامارات في الواردات خلال عام 2022 كما جاءت البرازيل في المرتبة الـ37 بالنسبة لشركاء الإمارات التجاريين في إجمالي حجم التجارة الخارجية خلال العام 2022.

وجاءت شركة الامارات العالمية للألمنيوم وآبار للاستثمار وشركة مبادلة للتنمية وصندوق أبو ظبي للاستثمار وطيران الاتحاد وطيران الإمارات وموانئ دبي العالمية والأحواض الجافة العالمية ضمن أهم الشركات الإماراتية المستثمرة في البرازيل.

وتأتي تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدرجات النارية والتشييد والبناء والأنشطة العقارية والأنشطة المالية وأنشطة التأمين والمعلومات والاتصالات أهم القطاعات الاستثمارية للإمارات في البرازيل

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