فلاي دبي والعربية للطيران تعلقان رحلاتهما الى السودان

المصدر: دبي- البيان

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علقت شركات طيران فلاي دبي والعربية للطيران رحلاتهما إلى السودان في أعقاب حالة التوتر التي تشهدها السودان عقب الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقال متحدث باسم شركة فلاي دبي : إنه نظرًا للوضع الحالي في السودان، تم إلغاء رحلات الناقلة بين دبي ومطار الخرطوم خلال الفترة من 15 حتى 17 أبريل .

وستواصل الناقلة مراقبة الوضع عن كثب ، وتعتذر عن أي إزعاج لمسافريها نتيجة التغييرات في جداول السفر.

وقالت شركة العربية للطيران إنه تم إلغاء جميع رحلات الناقلة إلى السودان حتى اشعار آخر .

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