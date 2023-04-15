بوينغ توقف تسليم 737 ماكس وفلاي دبي تراقب الوضع

المصدر: دبي - البيان وكالات

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أعلنت شركة بوينغ أنها أوقفت تسليم بعض طائراتها 737 ماكس بسبب مشكلة في قطع غيار المورد Spirit AeroSystems، الذي يصنع هياكل العديد من طائرات بوينغ.

وقال متدحدث باسم شركة فلاي دبي التي تنتظر استلام نحو 17 طائرة خلال العام الجاري من طراز 737 ماكس: " نحن على علم بآخر تحديث من بوينغ وعلى تواصل مع الشركة لتقييم اي آثار قد تترتب على تسليم الطائرات في المستقبل".

وتظهر بيانات فلاي دبي أنها تنتظر استلام 142 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس بقيمة دفترية 186 مليار درهم، وهو المتبقي من صفقة أعلنت عنها الشركة عام 2017، حيث استلمت العام الماضي 17 طائرة، ومن المتوقع استلام 17 أخرى العام الجاري.

وأشارت بوينغ إلى أن المشكلة يمكن أن تؤثر في عدد كبير من طائرات 737 ماكس غير المسلمة في الإنتاج والتخزين، ومن المحتمل أن تخفض عمليات التسليم على المدى القريب.

وشددت الشركة على أن تلك المشكلة ليست مشكلة سلامة طيران ملحة، مشييرة الى أن الأساطيل الموجودة في الخدمة يمكنها الاستمرار في التحليق بأمان.

وأشارت بوينغ إلى أن Spirit AeroSystems استخدمت عملية «غير قياسية» أثناء تركيب مكونات في الجزء الخلفي من الطائرات ما يمكن أن يؤدي إلى عدم استيفاء الطائرات لمتطبات الأمن والسلامة من قبل الجهات التنظيمية.

وأكدت بوينغ أنها أخطرت إدارة الطيران الفيدرالية بالمشكلة، والتي تعود إلى عام 2019، وتعمل الآن على فحص الطائرات واستبدال الأجزاء إذا لزم الأمر.

و بعد إعلان الشركة أنها أوقفت تسليم بعض طائراتها 737 ماكس بسبب مشكلة في قطع غيار المورد Spirit AeroSystems، تراجعت أسهم أسهم بوينغ بأكثر من 6.3% ، كما تراجعت أسهم Spirit AeroSystems Holdings بأكثر من 20%.

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