لجنة استشارية لقطاع الصرافة تستهدف توظيف 500 مواطن سنوياً

المصدر: الشارقة ــ وام

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أعلن معهد الإمارات المالي عن تشكيل «اللجنة الاستشارية لقطاع أعمال الصرافة»، بهدف تعزيز عملية التوطين في قطاع أعمال الصرافة وتنفيذ قرار المصرف المركزي بشأن تحقيق التوطين بنسبة 30 % من العاملين في شركات الصرافة في الدولة بحلول عام 2027، من خلال توظيف أكثر من 500 مواطن ومواطنة في شركات الصرافة كل عام.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الأول دور ومسؤولية اللجنة وخطة التدريب المقترحة والتحديات التي يواجهها المواطنون وخطة معرض التوظيف.

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