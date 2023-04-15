شراكة بين «إي أي اتش - إثمار الدولية» و«مصرف عجمان»

المصدر: عجمان - البيان

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وقّعت «إي أي اتش - إثمار الدولية القابضة» مع «مصرف عجمان» شراكة استراتيجية خلال المراحل التحضيرية لإدراج أسهم الشركة كشركة مساهمة مدرجة في الإمارات. وتنص الاتفاقية على دخول «مصرف عجمان» كشريك استراتيجي عبر عملية الطرح الخاص، حيث تمثل الشراكة خطوة في سجل نجاحات وإنجازات الطرفين والذي يسهم بدوره في تطوير الأسواق المحلية ونمو اقتصاد الدولة بما يتماشى مع رؤية قيادتها في رسم مسار واضح للنمو الاقتصادي المستدام.

وقال علي الجبيلي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إي أي اتش – إثمار، إن مهمة الشركة هي بناء قيمة حقيقية لمستقبل واعد للاستثمار عن طريق الشراكات الاستراتيجية من شأنها تطوير محفظة استثمارية متنوعة ومبتكرة ومستدامة وقال محمد أميري، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: سعداء بأن نحظى بفرص استثمارية مهمة كهذه من خلال عقد اتفاقية تعاون مشترك مع شركة إثمار الدولية القابضة.

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