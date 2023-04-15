تكاليف اقتصادية متزايدة لأضرار تغير المناخ

المصدر: دبي- البيان

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يتزايد الوعي العالمي بالمخاطر التي يفرضها تغير المناخ ليبلغ أعلى مستوياته اليوم، إذ بات الأثر الذي يمثله ارتفاع درجة حرارة الكوكب ملموساً في كل أصقاع الأرض. وتشير تقارير دولية حديثة إلى أن التكلفة الكلية للأضرار الناجمة عن كوارث الطقس العشرة الأكثر تأثيراً في عام 2022 قد تجاوزت 168 مليار دولار.

وأكد إدو شيتس، رئيس قسم المناخ للحلول المالية المستدامة للمنتجات الأساسية في بلومبرغ إل بي إلى أنه في ظل ذلك كله، تتنامى الإرادة لتطبيق السياسات الرامية إلى تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة، وبالتالي الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. ولكن، ورغم سعي الشركات في جميع أنحاء العالم إلى وضع أهداف للحد من بصمتها الكربونية ومواءمة ممارساتها مع الأهداف المناخية، فإن الدرب إلى بلوغ هدف الانبعاثات الصفرية لا يخلو من المخاطر. في الواقع، ليس ثمة سوى عدد قليل من الشركات التي تبحث بجدية في أثر الضغوط المتزايدة لتخفيف البصمة الكربونية من حيث التكاليف والمخاطر المتعلقة بالسمعة للشركات العاملة في القطاعات التي يصعب فيها الحد من الانبعاثات الدفيئة. في عالم المال، يشار إلى هذه المخاطر باسم «مخاطر الانتقال».

3 تحديات

وأوضح إدو شيتس أن الأثر المتنامي لحوادث تغير المناخ سيقود بشكل تدريجي إلى ارتفاع التكاليف الاقتصادية، ما سيعزز الحاجة إلى الاستثمار في استراتيجيات للتكيف المناخي. وعلى الرغم من أن تمويل «الخسائر والأضرار» كان ولأول مرة جزءاً من جدول الأعمال الرسمي لمؤتمر COP27، فإن معظم الشركات لم تبحث حتى الآن في كيفية تأثير هذه المخاطر المادية عليها. ولسوف يتعين على المستثمرين الواعين التحوط ضد مخاطر الانتقال والمخاطر المادية على السواء، والاحتفاظ في الوقت نفسه بعوائد استثمارية عالية، ومن أجل ذلك، يتعين على المستثمرين إلى معالجة ثلاثة تحديات رئيسية.

مخاطر

التحدي الأول يتمثل في فهم وإدراك مدى تعرّض الشركات للمخاطر المناخية. ولتحديد مدى تعرض شركة ما للمخاطر المتعلقة بالمناخ، فإن على المستثمرين الحصول على بيانات غير مالية، على عكس الأنماط التقليدية من المخاطر المالية. فمثلاً، تشمل العوامل الواجب أخذها في الاعتبار عند النظر إلى مخاطر الانتقال، البصمة الكربونية للشركة وخطط التحول التي تنوي تطبيقها، وعادة ما لا تقوم الشركات بالإبلاغ عن مثل هذه البيانات. ولمساعدة المستثمرين على ردم هذه الفجوة، وضع عدد من المزودين طرائق ونماذج لتقدير مستوى الانبعاثات، وحلولاً لاستكشاف ما إذا كانت الشركات تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق هدف الانبعاثات الصفرية.

تأثير

يتمثل التحدي الثاني الذي يجب مراعاته في كيفية استنباط التأثير المحتمل للمخاطر المناخية.

تقييمات

أخيراً، هناك مسألة كيفية الأخذ بتقييمات المخاطر المناخية في الاعتبار عند اتخاذ قرارات الاستثمار. وبالنظر إلى أن تقييمات المخاطر المناخية تعتمد على بيانات ونماذج غير تقليدية، تثار تساؤلات حول كيفية استخدام المعلومات المستمدة من هذه التقييمات في قرارات الاستثمار الفعلية. على سبيل المثال، كيف ينبغي احتساب المخاطر المناخية طويلة المدى في استراتيجيات الاستثمار قصيرة المدى؟ وكيف ينبغي تقييم السيناريوهات المستقبلية المختلفة بما يسمح باستخدام مقاييس التأثير الاحتمالية، مثل ClimateVAR؟

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