مذكرة تفاهم بين «بريسايت» ووزارة الاتصالات في السنغال

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقّعت شركة «بريسايت» لحلول الذكاء الاصطناعي، التابعة لـشركة جي42، شركة الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، مذكرة تفاهم مع وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي في جمهورية السنغال، بهدف تسريع مبادرات التحول الرقمي والفوائد الاقتصادية لمواطني السنغال.

وبموجب الاتفاقية، ستعمل شركة «بريسايت» عن كثب مع وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي في جمهورية السنغال على توفير الدعم وتقديم الحلول المتكاملة باستخدام تحليلات البيانات الضخمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحويل الخدمات الحكومية، ما سيعزز كفاءة العمليات الحكومية ويوفر بيئة أعمال أفضل ويسهم بتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

ووقع المذكرة أخيراً توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت لحلول الذكاء الاصطناعي وموسى بوكار ثيام، وزير تقنية المعلومات والاتصالات في جمهورية السنغال في مقر بريسايت بأبوظبي.

وقال موسى بوكار ثيام: «تعد مذكرة التفاهم هذه خطوة مهمة نحو تحقيق رؤيتنا المتمثلة في تمكين السنغال رقمياً. وسيمكننا ذلك من الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي ستوفرها شركة بريسايت لتحويل الخدمات الحكومية واستكشاف الفرص الجديدة وتعزيز التطوير».

وقال توماس براموتيدهام: «سنستخدم خبرتنا العميقة في تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لخدمة أهداف الوزارة الاستراتيجية بشكل أفضل ودفع عجلة مبادرات التحول الرقمي في السنغال. ونتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع الوزارة لتقديم الفوائد الملموسة لشعب السنغال».

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