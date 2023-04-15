4.4 مليارات درهم اقتصاد الإعلان الرقمي في الإمارات 2023

المصدر: دبي- البيان

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توقع تقرير صادر عن مكتب الإعلانات التفاعلية أن تصل قيمة اقتصاد الإعلان الرقمي في الإمارات إلى 1.2 مليار دولار (4.4 مليارات درهم) بنهاية عام 2023، بزيادة قدرها 48% عما كانت عليه في عام 2019 فيما تشهد المنظومة الرقمية تطورات كبيرة مع النمو المتسارع وغير المسبوق الذي يسجله اقتصاد المحتوى الرقمي، حيث ظهرت موجة من وسائل الترفيه العصرية في وقت قياسي، وسيطر المحتوى الرقمي على قطاع الترفيه في العالم.

ويسجل القطاع إقبالاً كبيراً من المستخدمين بشكلٍ يومي كنتيجة لسهولة المشاهدة والمشاركة والتنوّع الإبداعي الهائل الذي يبرز فيه لاسيما مع انتشار الأجهزة الحديثة من هواتف ذكية وانترنت سريع يسهل عمليات التواصل عبر الشبكة العنكبوتية.

فرص العمل

وبالإضافة إلى عائدات الإعلانات التي يقدمها، تساهم صناعة المحتوى في توفير فرص العمل؛ حيث تدرك المزيد من الشركات أهمية تقديم محتوى رقمي عالي الجودة، ما يدفعها لتوظيف الكتّاب والمحررين والمنتجين وغيرهم من المتخصصين المبدعين لإنتاج محتوى لمنصاتها.

كما بدأت العلامات التجارية والشركات في البحث عن صناع المحتوى والمؤثرين وغيرهم من المبدعين الذين يمتلكون قاعدة جماهيرية خاصة بهم، للترويج لأعمالها أمام شريحة أوسع من الجمهور وهذا بدوره يساهم في نمو قطاعات أخرى، مثل التسويق والإعلان والعلاقات العامة، فضلاً عن توفير وظائف للعاملين في هذا القطاع الإبداعي.

عوامل

وقال ريان بيورنر- مدير عام وكالة دان بولتون إن هناك مجموعة من العوامل التي تساهم في ازدهار قطاع المحتوى الرقمي، وتأتي في مقدمتها الشعبية المتزايدة لوسائط الإعلام الرقمي وفي ظل حياتنا المعاصرة التي تتسم بالمشاغل الكثيرة، بدأ الجمهور بتفضيل المحتوى القصير وسهل المشاهدة على غيره من أشكال وسائل الترفيه المستهلكة للوقت.

وأضاف أن أزمة كوفيد-19 التي واجهها العالم عززت هذه التوجهات أيضاً؛ حيث ساهم الشعور بالملل والعزلة في ظهور العديد من المواهب والمبدعين المحليين الراغبين بالتواصل والتعبير عن الذات، مع وجود جمهور كبير وغير مسبوق من المشاهدين.

وبدورها، دفعت ميزات جديدة، مثل مقاطع الفيديو القصيرة المتلاحقة على إنستجرام ويوتيوب وتيك توك وغيرها من تطبيقات المحتوى القصير، نمو هذا القطاع. وغيرت موجة صناعة المحتوى الرقمي المشهد بشكل جذري، وأعطت صانعي المحتوى مساحة كبيرة في مختلف التطبيقات.

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