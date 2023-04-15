39 ملياراً تضيفها الأسهم المحلية لقيمتها السوقية في 5 جلسات

المصدر: دبي - محمد عباس

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أضافت أسواق الأسهم المحلية نحو 39 مليار درهم إلى قيمتها السوقية في 5 جلسات خلال الأسبوع الماضي، مدعومة بعمليات شرائية استهدفت الأسهم القيادية في قطاعات المالية والعقار والطاقة.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة من 3.290 تريليونات درهم الجمعة قبل الماضية إلى 3.329 تريليونات درهم أمس، موزعة بواقع 2.717 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و612.27 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 7.38 مليارات درهم منها 5.6 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و1.8 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على 2.06 مليار سهم عبر تنفيذ 96.1 ألف صفقة.

وخلال الأسبوع الماضي، ارتفع في سوق دبي أسهم «أملاك للتمويل» 15.7%، وسوق دبي المالي 15%، ومصرف عجمان 14%، وبنك السلام - البحرين 8%، وإعمار العقارية 6%، وزاد دبي التجاري 5.5%، وإعمار للتطوير 4.66%، وبنك المشرق 4.3%، والأنصاري للخدمات المالية 3%.

وفي أبوظبي صعدت أسهم بيانات 17.94%، وأسمنت الخليج 11.89%، وغذاء القابضة 11.88%، وإشراق للاستثمار 11.7%، وبنك الشارقة 11.47%، وزاد برجيل القابضة 7.73%، وأبوظبي الإسلامي 6.53%، وأبوظبي التجاري 5.9%، و«إي آند» 2.18%.

وعلى المستوى اليومي، تجاوز مؤشر سوق دبي المالي حاجز 3500 نقطة، خلال التداولات أمس، للمرة الأولى في عام، وأقفل مؤشر سوق دبي عند مستوى 3491.93 نقطة، مرتفعاً بنسبة 0.13%، فيما أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، الجمعة، عند مستوى 9623.05 نقطة، مرتفعاً بنسبة 0.68%.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.34 مليار درهم أمس منها 1.05 مليار درهم في سوق أبوظبي و284.08 مليون درهم في سوق دبي، وجرى تداول 387.01 مليون سهم عبر 18.17 ألف صفقة.

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