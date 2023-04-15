«سكون» تحصل على الموافقات للاستحواذ على «أسكانا للتأمين»

المصدر: دبي - البيان

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حصلت «سكون» (عمان للتأمين سابقاً) على الموافقات المطلوبة من مصرف الإمارات المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع، لتنفيذ الاستحواذ المقترح على أغلبية أسهم الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين (أسكانا للتأمين).

ووقعت «سكون» اتفاقية شراء أسهم في ديسمبر 2022 للاستحواذ على حصة أغلبية، تزيد على 93% في شركة التأمين التكافلي المدرجة في سوق دبي المالي. ووفقاً لـ«سكون» فإن عملية الاستحواذ تتماشى مع استراتيجيتها، لتنويع مصادر أعمالها وتعزيز وجودها في الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، وتمكنها من دخول سوق التأمين التكافلي المتنامي.

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