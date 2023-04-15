«سيدات أعمال أبوظبي» يبرز إبداعات رائدات الأعمال

المصدر: أبوظبي - البيان

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استضاف مجلس سيدات أعمال أبوظبي التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع «ويو بنك»، حفل سحور رمضاني جمع سيدات الأعمال في إمارة أبوظبي، وسلط الضوء على المواهب والمهارات المتنوعة لرائدات الأعمال في مختلف المجالات والقطاعات، بما فيها الضيافة وتجارة التجزئة والعناية بالجمال وغيرها.

وجاء حفل السحور كمنصة تفاعلية عززت التواصل البناء وتبادل الخبرات بين رائدات الأعمال على مستوى الإمارة، وركزت بشكل أساسي على الأعمال والمشاريع التي تملكها وتديرها سيدات الأعمال في الإمارة، إلى جانب الخدمات والمنتجات التي تقدمها.

وقالت أسماء الفهيم، رئيس مجلس سيدات أعمال أبوظبي: أكد الحفل روح التضامن والدعم بين رائدات الأعمال، وسلط الضوء على الدور الجوهري للتعاون البناء في تحقيق مزيد من النمو والازدهار. وفي هذا الإطار، يؤكد مجلس سيدات أعمال أبوظبي التزامه المستمر بدعم رائدات الأعمال على مستوى الإمارة في مسيرتهن نحو النجاح، بما يرسخ مساهماتهن الفاعلة في تعزيز النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي.

وقالت منى وليد، رئيس قسم الموارد البشرية ورئيس الشراكات الاستراتيجية في منصة «ويو بنك»: انطلاقاً من إدراكنا للتحديات التي تواجه المرأة في عالم الأعمال، نؤكد التزامنا المستمر بتقديم كل أشكال الدعم اللازم للسيدات من خلال طرح باقات استثنائية من المزايا والحلول المصرفية للأعمال الذكية التي تدعم نمو أعمالهن.

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